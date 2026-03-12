Видео
Яворовский пирог без яиц и молока — сытная выпечка для поста

Яворовский пирог без яиц и молока — сытная выпечка для поста

Дата публикации 12 марта 2026 21:04
Постный яворовский пирог — рецепт приготовления
Яворовский пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Яворовский пирог — одно из самых известных традиционных блюд украинской кухни. В постном варианте он готовится без яиц, молока и сливочного масла, но остается чрезвычайно вкусным и питательным. Сочетание картофеля, гречки и обжаренного лука создает ароматную и сытную начинку, а дрожжевое тесто делает пирог мягким и нежным. Такой рецепт отлично подходит для постного меню или просто для домашнего ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 380 г;
  • вода теплая — 240 мл.;
  • дрожжи прессованные — 15 г или дрожжи сухие — 5-6 г;
  • масло — 3 ст. л.;
  • масло — 1 ст. л. для работы с тестом;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • куркума — 0,2 ч. л.

Для начинки:

  • картофель очищенный — 750 г;
  • гречка сухая — 150 г;
  • вода — 300 мл. для варки гречки;
  • лук — 2-3 шт.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • зелень — по желанию;
  • масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Для смазывания:

  • масло — 1 ст. л.;
  • вода горячая — 2 ст. л.

Способ приготовления

Дрожжи растереть с сахаром и оставить на несколько минут, чтобы они начали работать. Добавить теплую воду, масло, соль и куркуму, хорошо перемешать. Муку просеять в большую миску. Постепенно добавить жидкую смесь и замесить мягкое эластичное тесто.

рецепт пісного пирога
Тесто для пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Рабочую поверхность смазать небольшим количеством растительного масла. Переложить тесто, сформировать шарик и выложить в миску, смазанную маслом. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на 1 час, чтобы тесто увеличилось в объеме.

смачний рецепт пісного пирога
Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Гречку хорошо промыть и отварить в воде в соотношении 1:2 до готовности, чтобы крупа осталась рассыпчатой. Картофель отварить до мягкости, слить воду и немного подсушить. Растолочь до однородного пюре.

смачний пісний пиріг з картоплею
Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить измельченный чеснок, по желанию зелень, соль и черный перец. Соединить картофельное пюре, отваренную гречку и обжаренный лук. Хорошо перемешать. Начинка должна быть теплой, но не горячей. Тесто раскатать в большой пласт. В центр выложить подготовленную начинку. Края теста поднять к середине и плотно защипнуть, формируя круглый пирог.

пісий пиріг з картоплею та гречкою
Кусок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить заготовку в форму диаметром примерно 28 см. Оставить на 20 минут для подъема. Перед выпеканием проколоть верх вилкой в нескольких местах, чтобы во время приготовления выходил пар. Смешать масло с горячей водой и смазать этой смесью поверхность пирога. Выпекать в духовке сначала 10 минут при температуре 180°C, затем уменьшить температуру до 170°C и готовить еще примерно 40 минут. Готовый пирог должен легко отставать от стенок формы и иметь румяную корочку.

пирог рецепт выпечка постная выпечка постные блюда
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
