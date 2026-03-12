Постный яворовский пирог — рецепт приготовления

Яворовский пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Яворовский пирог — одно из самых известных традиционных блюд украинской кухни. В постном варианте он готовится без яиц, молока и сливочного масла, но остается чрезвычайно вкусным и питательным. Сочетание картофеля, гречки и обжаренного лука создает ароматную и сытную начинку, а дрожжевое тесто делает пирог мягким и нежным. Такой рецепт отлично подходит для постного меню или просто для домашнего ужина.

Вам понадобится:

мука — 380 г;

вода теплая — 240 мл.;

дрожжи прессованные — 15 г или дрожжи сухие — 5-6 г;

масло — 3 ст. л.;

масло — 1 ст. л. для работы с тестом;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

куркума — 0,2 ч. л.

Для начинки:

картофель очищенный — 750 г;

гречка сухая — 150 г;

вода — 300 мл. для варки гречки;

лук — 2-3 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

зелень — по желанию;

масло — для жарки;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Для смазывания:

масло — 1 ст. л.;

вода горячая — 2 ст. л.

Способ приготовления

Дрожжи растереть с сахаром и оставить на несколько минут, чтобы они начали работать. Добавить теплую воду, масло, соль и куркуму, хорошо перемешать. Муку просеять в большую миску. Постепенно добавить жидкую смесь и замесить мягкое эластичное тесто.

Тесто для пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Рабочую поверхность смазать небольшим количеством растительного масла. Переложить тесто, сформировать шарик и выложить в миску, смазанную маслом. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на 1 час, чтобы тесто увеличилось в объеме.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Гречку хорошо промыть и отварить в воде в соотношении 1:2 до готовности, чтобы крупа осталась рассыпчатой. Картофель отварить до мягкости, слить воду и немного подсушить. Растолочь до однородного пюре.

Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить измельченный чеснок, по желанию зелень, соль и черный перец. Соединить картофельное пюре, отваренную гречку и обжаренный лук. Хорошо перемешать. Начинка должна быть теплой, но не горячей. Тесто раскатать в большой пласт. В центр выложить подготовленную начинку. Края теста поднять к середине и плотно защипнуть, формируя круглый пирог.

Кусок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить заготовку в форму диаметром примерно 28 см. Оставить на 20 минут для подъема. Перед выпеканием проколоть верх вилкой в нескольких местах, чтобы во время приготовления выходил пар. Смешать масло с горячей водой и смазать этой смесью поверхность пирога. Выпекать в духовке сначала 10 минут при температуре 180°C, затем уменьшить температуру до 170°C и готовить еще примерно 40 минут. Готовый пирог должен легко отставать от стенок формы и иметь румяную корочку.

