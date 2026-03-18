Осетинский пирог с картошкой: долго не черствеет, лучший проверенный рецепт
Осетинские пироги славятся своей нежной текстурой и насыщенным вкусом. Этот рецепт позволяет приготовить мягкую и ароматную выпечку, которая долго не черствеет. Сочетание картофеля и сыра создает идеально сбалансированную начинку. Такой пирог станет настоящей изюминкой домашнего меню.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вода — 300 г;
- молоко — 300 г;
- дрожжи — 30 г свежих или 11 г сухих;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- соль — 1 ч. л;
- мука — 750-800 г;
- растительное масло — 3 ст. л.
Для начинки:
- картофель — 350 г;
- сыр — 350 г;
- соль — по вкусу;
- сливочное масло — 20 г;
- молоко — 50 мл.
Способ приготовления
- В теплое молоко с водой добавить дрожжи, сахар и немного муки, перемешать и оставить на 10-15 минут.
- Затем добавить соль, масло и постепенно добавить остальную муку, замесить мягкое тесто.
- Оставить подходить примерно на 1 час.
- Картофель отварить, сделать пюре, добавить сливочное масло, молоко, соль и натертый сыр, перемешать до однородности.
- Тесто разделить на части, каждую раскатать, выложить начинку, собрать края и сформировать плоский пирог.
- Выпекать при 200 °C примерно 15-20 минут до румяной корочки.
- Горячие пироги смазать сливочным маслом.
