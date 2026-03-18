Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Осетинский пирог с картошкой: долго не черствеет, лучший проверенный рецепт

Осетинский пирог с картошкой: долго не черствеет, лучший проверенный рецепт

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 01:04
Осетинский пирог с картошкой: долго не черствеет, лучший проверенный рецепт
Осетинский пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Осетинские пироги славятся своей нежной текстурой и насыщенным вкусом. Этот рецепт позволяет приготовить мягкую и ароматную выпечку, которая долго не черствеет. Сочетание картофеля и сыра создает идеально сбалансированную начинку. Такой пирог станет настоящей изюминкой домашнего меню.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама
Вам понадобится:

  • вода — 300 г;
  • молоко — 300 г;
  • дрожжи — 30 г свежих или 11 г сухих;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л;
  • мука — 750-800 г;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Для начинки:

  • картофель — 350 г;
  • сыр — 350 г;
  • соль — по вкусу;
  • сливочное масло — 20 г;
  • молоко — 50 мл.
рецепт осетинських пирогів
Пирог с начинкой.
Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. В теплое молоко с водой добавить дрожжи, сахар и немного муки, перемешать и оставить на 10-15 минут.
  2. Затем добавить соль, масло и постепенно добавить остальную муку, замесить мягкое тесто.
  3. Оставить подходить примерно на 1 час.
  4. Картофель отварить, сделать пюре, добавить сливочное масло, молоко, соль и натертый сыр, перемешать до однородности.
  5. Тесто разделить на части, каждую раскатать, выложить начинку, собрать края и сформировать плоский пирог.
  6. Выпекать при 200 °C примерно 15-20 минут до румяной корочки.
  7. Горячие пироги смазать сливочным маслом.

картошка пирог рецепт выпечка пирог к чаю
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации