Осетинский пирог с картошкой: долго не черствеет, лучший проверенный рецепт

Осетинский пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Осетинские пироги славятся своей нежной текстурой и насыщенным вкусом. Этот рецепт позволяет приготовить мягкую и ароматную выпечку, которая долго не черствеет. Сочетание картофеля и сыра создает идеально сбалансированную начинку. Такой пирог станет настоящей изюминкой домашнего меню.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вода — 300 г;

молоко — 300 г;

дрожжи — 30 г свежих или 11 г сухих;

сахар — 1,5 ст. л.;

соль — 1 ч. л;

мука — 750-800 г;

растительное масло — 3 ст. л.

Для начинки:

картофель — 350 г;

сыр — 350 г;

соль — по вкусу;

сливочное масло — 20 г;

молоко — 50 мл.

Пирог с начинкой.

Способ приготовления

В теплое молоко с водой добавить дрожжи, сахар и немного муки, перемешать и оставить на 10-15 минут. Затем добавить соль, масло и постепенно добавить остальную муку, замесить мягкое тесто. Оставить подходить примерно на 1 час. Картофель отварить, сделать пюре, добавить сливочное масло, молоко, соль и натертый сыр, перемешать до однородности. Тесто разделить на части, каждую раскатать, выложить начинку, собрать края и сформировать плоский пирог. Выпекать при 200 °C примерно 15-20 минут до румяной корочки. Горячие пироги смазать сливочным маслом.

