Осінній салат з буряком Домашній — ніжний рецепт із маринованими огірками та яйцями

Салат із буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із буряком має особливий домашній смак — ніжний, збалансований і водночас яскравий. Поєднання солодкого буряка, пікантних маринованих огірків та свіжого кропу створює справжню гармонію. Страва готується за кілька хвилин, а смак нагадує про затишок і тепло осіннього вечора.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

буряк варений — 2 шт.;

мариновані огірки — 200–300 г;

цибуля — 1–2 шт.;

яйця варені — 3–4 шт.;

кріп — кілька гілочок;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Буряк відварити до готовності, охолодити й натерти на великій тертці. Для цього салату краще обирати солодкий, соковитий буряк — він надає страві ніжного смаку й красивого кольору.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Мариновані огірки нарізати невеликими кубиками. Якщо вони занадто солоні, можна попередньо промити їх у холодній воді. Цибулю очистити та подрібнити дрібним кубиком. Якщо хочете м’якший смак залийте її окропом на 1–2 хвилини або замаринуйте у кількох краплях оцту. Варені яйця очистити й нарізати шматочками. Додати до салату дрібно посічений кріп — він додасть аромату та свіжості.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Усі інгредієнти викласти в глибоку миску, посолити, поперчити до свого смаку і додати майонез. Обережно перемішати ложкою, щоб не перетворити салат на пюре, а лише рівномірно розподілити соус. Перед подачею салат можна охолодити — тоді смаки краще поєднаються. Виходить ніжний, злегка хрусткий і дуже апетитний осінній салат з буряком, у якому ідеально збалансовані солодкість буряка, пікантність огірків та ніжність яєць.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.