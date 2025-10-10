Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Осінній салат з буряком "Домашній" — надзвичайно ніжний рецепт

Осінній салат з буряком "Домашній" — надзвичайно ніжний рецепт

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 12:04
Осінній салат з буряком Домашній — ніжний рецепт із маринованими огірками та яйцями
Салат із буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із буряком має особливий домашній смак — ніжний, збалансований і водночас яскравий. Поєднання солодкого буряка, пікантних маринованих огірків та свіжого кропу створює справжню гармонію. Страва готується за кілька хвилин, а смак нагадує про затишок і тепло осіннього вечора.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк варений — 2 шт.;
  • мариновані огірки — 200–300 г;
  • цибуля — 1–2 шт.;
  • яйця варені — 3–4 шт.;
  • кріп — кілька гілочок;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Буряк відварити до готовності, охолодити й натерти на великій тертці. Для цього салату краще обирати солодкий, соковитий буряк — він надає страві ніжного смаку й красивого кольору.

рецепт салату з буряком
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Мариновані огірки нарізати невеликими кубиками. Якщо вони занадто солоні, можна попередньо промити їх у холодній воді. Цибулю очистити та подрібнити дрібним кубиком. Якщо хочете м’якший смак залийте її окропом на 1–2 хвилини або замаринуйте у кількох краплях оцту. Варені яйця очистити й нарізати шматочками. Додати до салату дрібно посічений кріп — він додасть аромату та свіжості.

салат з буряком
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Усі інгредієнти викласти в глибоку миску, посолити, поперчити до свого смаку і додати майонез. Обережно перемішати ложкою, щоб не перетворити салат на пюре, а лише рівномірно розподілити соус. Перед подачею салат можна охолодити — тоді смаки краще поєднаються. Виходить ніжний, злегка хрусткий і дуже апетитний осінній салат з буряком, у якому ідеально збалансовані солодкість буряка, пікантність огірків та ніжність яєць.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт буряк закуска вінегрет
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації