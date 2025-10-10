Осінній салат з буряком Домашній — ніжний рецепт із маринованими огірками та яйцями

Осінній салат з буряком "Домашній" — надзвичайно ніжний рецепт
Цей салат із буряком має особливий домашній смак — ніжний, збалансований і водночас яскравий. Поєднання солодкого буряка, пікантних маринованих огірків та свіжого кропу створює справжню гармонію. Страва готується за кілька хвилин, а смак нагадує про затишок і тепло осіннього вечора.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк варений — 2 шт.;
- мариновані огірки — 200–300 г;
- цибуля — 1–2 шт.;
- яйця варені — 3–4 шт.;
- кріп — кілька гілочок;
- сіль, чорний перець — до свого смаку;
- майонез — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Буряк відварити до готовності, охолодити й натерти на великій тертці. Для цього салату краще обирати солодкий, соковитий буряк — він надає страві ніжного смаку й красивого кольору.
Мариновані огірки нарізати невеликими кубиками. Якщо вони занадто солоні, можна попередньо промити їх у холодній воді. Цибулю очистити та подрібнити дрібним кубиком. Якщо хочете м’якший смак залийте її окропом на 1–2 хвилини або замаринуйте у кількох краплях оцту. Варені яйця очистити й нарізати шматочками. Додати до салату дрібно посічений кріп — він додасть аромату та свіжості.
Усі інгредієнти викласти в глибоку миску, посолити, поперчити до свого смаку і додати майонез. Обережно перемішати ложкою, щоб не перетворити салат на пюре, а лише рівномірно розподілити соус. Перед подачею салат можна охолодити — тоді смаки краще поєднаються. Виходить ніжний, злегка хрусткий і дуже апетитний осінній салат з буряком, у якому ідеально збалансовані солодкість буряка, пікантність огірків та ніжність яєць.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!