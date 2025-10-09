Салат Гетьманський — рецепт домашнього салату, смачнішого за Олів’є та Крабовий

Салат "Гетьманський". Фото: gospodynka.com.ua

Якщо звичні салати вже набридли, спробуйте "Гетьманський" — старовинний рецепт із новим звучанням. Завдяки ніжній свинині, маринованій цибулі та обсмаженій моркві він має глибокий, багатий смак. Цей салат підходить і для святкового столу, і для простої домашньої вечері — смачний, ароматний і завжди вдалий.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

свинина — 400 г;

морква — 1 шт.;

горошок консервований — 200 г (½ банки);

майонез — 3 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;

олія — для обсмажування.

Для маринаду цибулі:

цибуля — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1,5 ст. л.;

вода — 100 мл;

оцет 9% — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Спочатку підготувати цибулю. Нарізати її тонкими півкільцями, перекласти у миску й додати сіль, цукор, холодну кип’ячену воду та оцет. Добре перемішати й залишити маринуватися 15–20 хвилин. За цей час цибуля втратить різкість, стане ніжною й хрусткою — саме такою, як треба для цього салату.

М'ясо та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Моркву натерти на тертці для корейської моркви або звичайній з великими отворами. На сковороді розігріти трохи олії, обсмажити моркву кілька хвилин до легкого золотистого кольору, додати чорний перець і зняти з вогню. Дати повністю охолонути.

Цибуля та зелений горошок. Фото: gospodynka.com.ua

Свинину відварити заздалегідь у підсоленій воді з лавровим листом і кількома горошинами чорного перцю. Охолодити та нарізати невеликими кубиками. М’ясо має бути м’яким, але не розвареним — тоді салат буде мати приємну текстуру.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

У глибокій мисці з’єднати свинину, обсмажену моркву, консервований горошок і мариновану цибулю (маринад попередньо злити). Додати майонез, посолити, поперчити й добре перемішати.

