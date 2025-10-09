Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Гетьманський" — рецепт смачніший, ніж Олівʼє та Крабовий

Салат "Гетьманський" — рецепт смачніший, ніж Олівʼє та Крабовий

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 12:14
Салат Гетьманський — рецепт домашнього салату, смачнішого за Олів’є та Крабовий
Салат "Гетьманський". Фото: gospodynka.com.ua

Якщо звичні салати вже набридли, спробуйте "Гетьманський" — старовинний рецепт із новим звучанням. Завдяки ніжній свинині, маринованій цибулі та обсмаженій моркві він має глибокий, багатий смак. Цей салат підходить і для святкового столу, і для простої домашньої вечері — смачний, ароматний і завжди вдалий.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свинина — 400 г;
  • морква — 1 шт.;
  • горошок консервований — 200 г (½ банки);
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;
  • олія — для обсмажування.

Для маринаду цибулі:

  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1,5 ст. л.;
  • вода — 100 мл;
  • оцет 9% — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Спочатку підготувати цибулю. Нарізати її тонкими півкільцями, перекласти у миску й додати сіль, цукор, холодну кип’ячену воду та оцет. Добре перемішати й залишити маринуватися 15–20 хвилин. За цей час цибуля втратить різкість, стане ніжною й хрусткою — саме такою, як треба для цього салату.

рецепт салату зі свининою
М'ясо та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Моркву натерти на тертці для корейської моркви або звичайній з великими отворами. На сковороді розігріти трохи олії, обсмажити моркву кілька хвилин до легкого золотистого кольору, додати чорний перець і зняти з вогню. Дати повністю охолонути.

рецепт салату зі свининою
Цибуля та зелений горошок. Фото: gospodynka.com.ua

Свинину відварити заздалегідь у підсоленій воді з лавровим листом і кількома горошинами чорного перцю. Охолодити та нарізати невеликими кубиками. М’ясо має бути м’яким, але не розвареним — тоді салат буде мати приємну текстуру.

рецепт смачного салату з майонезом
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

У глибокій мисці з’єднати свинину, обсмажену моркву, консервований горошок і мариновану цибулю (маринад попередньо злити). Додати майонез, посолити, поперчити й добре перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт олів'є крабовий салат закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації