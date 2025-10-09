Салат Гетьманський — рецепт домашнього салату, смачнішого за Олів’є та Крабовий

Салат "Гетьманський" — рецепт смачніший, ніж Олівʼє та Крабовий
Якщо звичні салати вже набридли, спробуйте "Гетьманський" — старовинний рецепт із новим звучанням. Завдяки ніжній свинині, маринованій цибулі та обсмаженій моркві він має глибокий, багатий смак. Цей салат підходить і для святкового столу, і для простої домашньої вечері — смачний, ароматний і завжди вдалий.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- свинина — 400 г;
- морква — 1 шт.;
- горошок консервований — 200 г (½ банки);
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;
- олія — для обсмажування.
Для маринаду цибулі:
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1,5 ст. л.;
- вода — 100 мл;
- оцет 9% — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Спочатку підготувати цибулю. Нарізати її тонкими півкільцями, перекласти у миску й додати сіль, цукор, холодну кип’ячену воду та оцет. Добре перемішати й залишити маринуватися 15–20 хвилин. За цей час цибуля втратить різкість, стане ніжною й хрусткою — саме такою, як треба для цього салату.
Моркву натерти на тертці для корейської моркви або звичайній з великими отворами. На сковороді розігріти трохи олії, обсмажити моркву кілька хвилин до легкого золотистого кольору, додати чорний перець і зняти з вогню. Дати повністю охолонути.
Свинину відварити заздалегідь у підсоленій воді з лавровим листом і кількома горошинами чорного перцю. Охолодити та нарізати невеликими кубиками. М’ясо має бути м’яким, але не розвареним — тоді салат буде мати приємну текстуру.
У глибокій мисці з’єднати свинину, обсмажену моркву, консервований горошок і мариновану цибулю (маринад попередньо злити). Додати майонез, посолити, поперчити й добре перемішати.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!