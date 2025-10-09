Видео
Дата публикации 9 октября 2025 12:14
Салат Гетманский — рецепт домашнего салата, вкуснее Оливье и Крабового
Салат "Гетманский". Фото: gospodynka.com.ua

Если привычные салаты уже надоели, попробуйте "Гетманский" — старинный рецепт с новым звучанием. Благодаря нежной свинине, маринованному луку и обжаренной моркови он имеет глубокий, богатый вкус. Этот салат подходит и для праздничного стола, и для простого домашнего ужина — вкусный, ароматный и всегда удачный.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свинина — 400 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • горошек консервированный — 200 г (½ банки);
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу;
  • масло — для обжаривания.

Для маринада лука:

  • лук — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • вода — 100 мл.;
  • уксус 9% — 3 ст. л.

Способ приготовления

Сначала подготовить лук. Нарезать его тонкими полукольцами, переложить в миску и добавить соль, сахар, холодную кипяченую воду и уксус. Хорошо перемешать и оставить мариноваться 15-20 минут. За это время лук потеряет резкость, станет нежным и хрустящим — именно таким, как надо для этого салата.

рецепт салату зі свининою
Мясо и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Морковь натереть на терке для корейской моркови или обычной с крупными отверстиями. На сковороде разогреть немного масла, обжарить морковь несколько минут до легкого золотистого цвета, добавить черный перец и снять с огня. Дать полностью остыть.

рецепт салату зі свининою
Лук и зеленый горошек. Фото: gospodynka.com.ua

Свинину отварить заранее в подсоленной воде с лавровым листом и несколькими горошинами черного перца. Охладить и нарезать небольшими кубиками. Мясо должно быть мягким, но не разваренным — тогда салат будет иметь приятную текстуру.

рецепт смачного салату з майонезом
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокой миске соединить свинину, обжаренную морковь, консервированный горошек и маринованный лук (маринад предварительно слить). Добавить майонез, посолить, поперчить и хорошо перемешать.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
