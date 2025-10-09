Салат Гетманский — рецепт домашнего салата, вкуснее Оливье и Крабового

Салат "Гетманский" — рецепт вкуснее, чем Оливье и Крабовый
Если привычные салаты уже надоели, попробуйте "Гетманский" — старинный рецепт с новым звучанием. Благодаря нежной свинине, маринованному луку и обжаренной моркови он имеет глубокий, богатый вкус. Этот салат подходит и для праздничного стола, и для простого домашнего ужина — вкусный, ароматный и всегда удачный.
Вам понадобится:
- свинина — 400 г;
- морковь — 1 шт.;
- горошек консервированный — 200 г (½ банки);
- майонез — 3 ст. л.;
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу;
- масло — для обжаривания.
Для маринада лука:
- лук — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- вода — 100 мл.;
- уксус 9% — 3 ст. л.
Способ приготовления
Сначала подготовить лук. Нарезать его тонкими полукольцами, переложить в миску и добавить соль, сахар, холодную кипяченую воду и уксус. Хорошо перемешать и оставить мариноваться 15-20 минут. За это время лук потеряет резкость, станет нежным и хрустящим — именно таким, как надо для этого салата.
Морковь натереть на терке для корейской моркови или обычной с крупными отверстиями. На сковороде разогреть немного масла, обжарить морковь несколько минут до легкого золотистого цвета, добавить черный перец и снять с огня. Дать полностью остыть.
Свинину отварить заранее в подсоленной воде с лавровым листом и несколькими горошинами черного перца. Охладить и нарезать небольшими кубиками. Мясо должно быть мягким, но не разваренным — тогда салат будет иметь приятную текстуру.
В глубокой миске соединить свинину, обжаренную морковь, консервированный горошек и маринованный лук (маринад предварительно слить). Добавить майонез, посолить, поперчить и хорошо перемешать.
