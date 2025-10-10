Видео
Главная Вкус Осенний салат со свеклой "Домашний" — необыкновенно нежный рецепт

Осенний салат со свеклой "Домашний" — необыкновенно нежный рецепт

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 12:04
Осенний салат со свеклой Домашний — нежный рецепт с маринованными огурцами и яйцами
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат со свеклой имеет особый домашний вкус — нежный, сбалансированный и одновременно яркий. Сочетание сладкой свеклы, пикантных маринованных огурцов и свежего укропа создает настоящую гармонию. Блюдо готовится за несколько минут, а вкус напоминает об уюте и тепле осеннего вечера.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • свекла вареная — 2 шт.;
  • маринованные огурцы — 200-300 г;
  • лук — 1-2 шт.;
  • яйца вареные — 3-4 шт.;
  • укроп — несколько веточек;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления

Свеклу отварить до готовности, охладить и натереть на крупной терке. Для этого салата лучше выбирать сладкую, сочную свеклу — она придает блюду нежный вкус и красивый цвет.

рецепт салату з буряком
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Маринованные огурцы нарезать небольшими кубиками. Если они слишком соленые, можно предварительно промыть их в холодной воде. Лук очистить и измельчить мелким кубиком. Если хотите более мягкий вкус залейте его кипятком на 1-2 минуты или замаринуйте в нескольких каплях уксуса. Вареные яйца очистить и нарезать кусочками. Добавить в салат мелко порубленный укроп — он придаст аромата и свежести.

салат з буряком
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Все ингредиенты выложить в глубокую миску, посолить, поперчить по своему вкусу и добавить майонез. Осторожно перемешать ложкой, чтобы не превратить салат в пюре, а лишь равномерно распределить соус. Перед подачей салат можно охладить — тогда вкусы лучше соединятся. Получается нежный, слегка хрустящий и очень аппетитный осенний салат со свеклой, в котором идеально сбалансированы сладость свеклы, пикантность огурцов и нежность яиц.

салат рецепт свекла закуска винегрет
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
