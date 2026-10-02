Овочева заправка на зиму: проста заготівля без варіння

Овочева заготівля. Фото: smachnenke.com.ua

Ця овочева заправка стане практичною основою для домашніх страв у холодний сезон. Достатньо подрібнити свіжі овочі, змішати їх із сіллю та розкласти в чисті банки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

морква — 1 кг;

солодкий перець — 1 кг;

ріпчаста цибуля — 1 кг;

помідори — 1 кг;

зелень — за смаком;

сіль — 1 кг.

Морква для заготовки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Очистити моркву та цибулю, солодкий перець звільнити від насіння. Усі овочі дрібно нарізати, зелень вимити, добре обсушити та подрібнити. З’єднати моркву, перець, цибулю, помідори й зелень, додати сіль та ретельно перемішати. Розкласти суміш у чисті банки, закрити капроновими кришками та зберігати в темному прохолодному місці. Взимку використовувати овочеву заготівлю для приготування перших і других страв.

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