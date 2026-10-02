Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Овочева заготівля без варіння та стерилізації: рецепт на зиму

Овочева заготівля без варіння та стерилізації: рецепт на зиму

Ua ru
2 жовтня 2026 01:04
Овочева заправка на зиму: проста заготівля без варіння
Овочева заготівля. Фото: smachnenke.com.ua

Ця овочева заправка стане практичною основою для домашніх страв у холодний сезон. Достатньо подрібнити свіжі овочі, змішати їх із сіллю та розкласти в чисті банки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • морква — 1 кг;
  • солодкий перець — 1 кг;
  • ріпчаста цибуля — 1 кг;
  • помідори — 1 кг;
  • зелень — за смаком;
  • сіль — 1 кг.
рецепт овочевої заготовки на зиму
Морква для заготовки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Очистити моркву та цибулю, солодкий перець звільнити від насіння.
  2. Усі овочі дрібно нарізати, зелень вимити, добре обсушити та подрібнити.
  3. З’єднати моркву, перець, цибулю, помідори й зелень, додати сіль та ретельно перемішати. 
  4. Розкласти суміш у чисті банки, закрити капроновими кришками та зберігати в темному прохолодному місці.
  5. Взимку використовувати овочеву заготівлю для приготування перших і других страв.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками

Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму. 

Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026. 

Читайте також:

Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці. 

Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %. 

Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.

рецепт заготівля на зиму салат на зиму овочі на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації