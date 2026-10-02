Овочева заправка на зиму: проста заготівля без варіння

Овочева заготівля без варіння та стерилізації: рецепт на зиму
Ua ru
2 жовтня 2026 01:04
Овочева заготівля. Фото: smachnenke.com.ua
Ця овочева заправка стане практичною основою для домашніх страв у холодний сезон. Достатньо подрібнити свіжі овочі, змішати їх із сіллю та розкласти в чисті банки.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- морква — 1 кг;
- солодкий перець — 1 кг;
- ріпчаста цибуля — 1 кг;
- помідори — 1 кг;
- зелень — за смаком;
- сіль — 1 кг.
Спосіб приготування
- Очистити моркву та цибулю, солодкий перець звільнити від насіння.
- Усі овочі дрібно нарізати, зелень вимити, добре обсушити та подрібнити.
- З’єднати моркву, перець, цибулю, помідори й зелень, додати сіль та ретельно перемішати.
- Розкласти суміш у чисті банки, закрити капроновими кришками та зберігати в темному прохолодному місці.
- Взимку використовувати овочеву заготівлю для приготування перших і других страв.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками
Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.
Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026.
Читайте також:
Рецепт квашених огірків в пляшках: зберігаються 2 місяці.
Бездоганний рецепт квашених огірків у зеленій заливці: результат на всі 100 %.
Мариновані огірки на зиму "Гірчичні": виходять пікантні та дуже смачні.