Овощная заправка на зиму: простая заготовка без варки

Заготовка овощей без варки и стерилизации: рецепт на зиму
Ua ru
2 октября 2026 01:04
Заготовка овощей. Фото: smachnenke.com.ua
Эта овощная заправка станет удобной основой для домашних блюд в холодное время года. Достаточно измельчить свежие овощи, смешать их с солью и разложить по чистым банкам.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- морковь — 1 кг;
- сладкий перец — 1 кг;
- репчатый лук — 1 кг;
- помидоры — 1 кг;
- зелень — по вкусу;
- соль — 1 кг.
Способ приготовления
- Очистить морковь и лук, удалить семена из сладкого перца.
- Все овощи мелко нарезать, зелень вымыть, хорошо обсушить и измельчить.
- Смешать морковь, перец, лук, помидоры и зелень, добавить соль и тщательно перемешать.
- Разложить смесь по чистым банкам, закрыть капроновыми крышками и хранить в темном прохладном месте.
- Зимой использовать овощную заготовку для приготовления первых и вторых блюд.
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