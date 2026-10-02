Овощная заправка на зиму: простая заготовка без варки

Заготовка овощей. Фото: smachnenke.com.ua

Эта овощная заправка станет удобной основой для домашних блюд в холодное время года. Достаточно измельчить свежие овощи, смешать их с солью и разложить по чистым банкам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

морковь — 1 кг;

сладкий перец — 1 кг;

репчатый лук — 1 кг;

помидоры — 1 кг;

зелень — по вкусу;

соль — 1 кг.

Морковь для заготовки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Очистить морковь и лук, удалить семена из сладкого перца. Все овощи мелко нарезать, зелень вымыть, хорошо обсушить и измельчить. Смешать морковь, перец, лук, помидоры и зелень, добавить соль и тщательно перемешать. Разложить смесь по чистым банкам, закрыть капроновыми крышками и хранить в темном прохладном месте. Зимой использовать овощную заготовку для приготовления первых и вторых блюд.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Читайте также:

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.