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Главная Вкус Заготовка овощей без варки и стерилизации: рецепт на зиму

Заготовка овощей без варки и стерилизации: рецепт на зиму

Ua ru
2 октября 2026 01:04
Овощная заправка на зиму: простая заготовка без варки
Заготовка овощей. Фото: smachnenke.com.ua

Эта овощная заправка станет удобной основой для домашних блюд в холодное время года. Достаточно измельчить свежие овощи, смешать их с солью и разложить по чистым банкам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • морковь — 1 кг;
  • сладкий перец — 1 кг;
  • репчатый лук — 1 кг;
  • помидоры — 1 кг;
  • зелень — по вкусу;
  • соль — 1 кг.
рецепт овочевої заготовки на зиму
Морковь для заготовки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Очистить морковь и лук, удалить семена из сладкого перца.
  2. Все овощи мелко нарезать, зелень вымыть, хорошо обсушить и измельчить.
  3. Смешать морковь, перец, лук, помидоры и зелень, добавить соль и тщательно перемешать.
  4. Разложить смесь по чистым банкам, закрыть капроновыми крышками и хранить в темном прохладном месте.
  5. Зимой использовать овощную заготовку для приготовления первых и вторых блюд.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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