Паска за 1 годину: лінивий рецепт без дріжджів і без замісу руками

Тісто для пасок. Фото: smachnenke.com.ua

Коли немає часу на довге приготування, а хочеться домашньої паски, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Тісто готується без дріжджів і без замішування руками, тому все виходить швидко і просто. Паска при цьому залишається м’якою, ароматною та дуже смачною. А шоколад, вишня та цукати додають випічці святкового настрою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 200 г;

ванільний цукор — 10 г;

рослинна олія — 100 мл.;

молоко — 170 мл.;

борошно — 350 г;

розпушувач — 10 г;

цедра апельсина — за смаком;

темний шоколад — 40 г;

в’ялені ягоди вишні та цукати — 160 г.

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром і ванільним цукром до пишної світлої маси. Поступово додати рослинну олію та молоко, добре перемішати. Додати просіяне борошно разом із розпушувачем і перемішати до однорідності. Після цього додати натерту апельсинову цедру.

Тісто з цукатами. Фото: smachnenke.com.ua

Темний шоколад нарізати невеликими шматочками. Додати до тіста шоколад, в’ялену вишню та цукати, обережно перемішати. Форми змастити олією та викласти тісто, заповнюючи приблизно половину об’єму. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 50–60 хвилин.

Паска та глазур. Фото: smachnenke.com.ua

Для глазурі збити білок із дрібкою солі, додати лимонний сік і цукрову пудру. Збивати кілька хвилин до густої пишної маси. Готові паски занурити у глазур та прикрасити за бажанням.

