Паска за 1 годину: лінивий рецепт без дріжджів і без замісу руками
Коли немає часу на довге приготування, а хочеться домашньої паски, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Тісто готується без дріжджів і без замішування руками, тому все виходить швидко і просто. Паска при цьому залишається м’якою, ароматною та дуже смачною. А шоколад, вишня та цукати додають випічці святкового настрою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 200 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- рослинна олія — 100 мл.;
- молоко — 170 мл.;
- борошно — 350 г;
- розпушувач — 10 г;
- цедра апельсина — за смаком;
- темний шоколад — 40 г;
- в’ялені ягоди вишні та цукати — 160 г.
Спосіб приготування
Яйця збити з цукром і ванільним цукром до пишної світлої маси. Поступово додати рослинну олію та молоко, добре перемішати. Додати просіяне борошно разом із розпушувачем і перемішати до однорідності. Після цього додати натерту апельсинову цедру.
Темний шоколад нарізати невеликими шматочками. Додати до тіста шоколад, в’ялену вишню та цукати, обережно перемішати. Форми змастити олією та викласти тісто, заповнюючи приблизно половину об’єму. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 50–60 хвилин.
Для глазурі збити білок із дрібкою солі, додати лимонний сік і цукрову пудру. Збивати кілька хвилин до густої пишної маси. Готові паски занурити у глазур та прикрасити за бажанням.
Раніше ми писали про секретний бабусин рецепт, який усі шукають — одна із найкращих великодніх пасок.
Ще вам може стати в нагоді рецепт ідеальної великодньої глазурі, яка не тріскається і не обсипається.
Також ми розповідали про рецепт української паски за п'ять хвилин без замішування для сучасних господинь.
