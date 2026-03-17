Пасха за 1 час: ленивый рецепт без дрожжей и без замеса руками

Дата публикации 17 марта 2026 03:04
Тесто для куличей. Фото: smachnenke.com.ua

Когда нет времени на долгое приготовление, а хочется домашней пасхи, этот рецепт станет настоящей находкой. Тесто готовится без дрожжей и без замешивания руками, поэтому все получается быстро и просто. Пасха при этом остается мягкой, ароматной и очень вкусной. А шоколад, вишня и цукаты добавляют выпечке праздничного настроения.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама
Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • растительное масло — 100 мл.;
  • молоко — 170 мл.;
  • мука — 350 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • цедра апельсина — по вкусу;
  • темный шоколад — 40 г;
  • вяленые ягоды вишни и цукаты — 160 г.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Постепенно добавить растительное масло и молоко, хорошо перемешать. Добавить просеянную муку вместе с разрыхлителем и перемешать до однородности. После этого добавить натертую апельсиновую цедру.

Тесто с цукатами. Фото: smachnenke.com.ua

Темный шоколад нарезать небольшими кусочками. Добавить в тесто шоколад, вяленую вишню и цукаты, осторожно перемешать. Формы смазать маслом и выложить тесто, заполняя примерно половину объема. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 50-60 минут.

Пасха и глазурь. Фото: smachnenke.com.ua

Для глазури взбить белок со щепоткой соли, добавить лимонный сок и сахарную пудру. Взбивать несколько минут до густой пышной массы. Готовые куличи окунуть в глазурь и украсить по желанию.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

