Пасха за 1 час: ленивый рецепт без дрожжей и без замеса руками
Когда нет времени на долгое приготовление, а хочется домашней пасхи, этот рецепт станет настоящей находкой. Тесто готовится без дрожжей и без замешивания руками, поэтому все получается быстро и просто. Пасха при этом остается мягкой, ароматной и очень вкусной. А шоколад, вишня и цукаты добавляют выпечке праздничного настроения.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 200 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- растительное масло — 100 мл.;
- молоко — 170 мл.;
- мука — 350 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- цедра апельсина — по вкусу;
- темный шоколад — 40 г;
- вяленые ягоды вишни и цукаты — 160 г.
Способ приготовления
Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Постепенно добавить растительное масло и молоко, хорошо перемешать. Добавить просеянную муку вместе с разрыхлителем и перемешать до однородности. После этого добавить натертую апельсиновую цедру.
Темный шоколад нарезать небольшими кусочками. Добавить в тесто шоколад, вяленую вишню и цукаты, осторожно перемешать. Формы смазать маслом и выложить тесто, заполняя примерно половину объема. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 50-60 минут.
Для глазури взбить белок со щепоткой соли, добавить лимонный сок и сахарную пудру. Взбивать несколько минут до густой пышной массы. Готовые куличи окунуть в глазурь и украсить по желанию.
Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.
Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.
Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешивания для современных хозяек.
