Пасха за 1 час: ленивый рецепт без дрожжей и без замеса руками

Тесто для куличей. Фото: smachnenke.com.ua

Когда нет времени на долгое приготовление, а хочется домашней пасхи, этот рецепт станет настоящей находкой. Тесто готовится без дрожжей и без замешивания руками, поэтому все получается быстро и просто. Пасха при этом остается мягкой, ароматной и очень вкусной. А шоколад, вишня и цукаты добавляют выпечке праздничного настроения.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 200 г;

ванильный сахар — 10 г;

растительное масло — 100 мл.;

молоко — 170 мл.;

мука — 350 г;

разрыхлитель — 10 г;

цедра апельсина — по вкусу;

темный шоколад — 40 г;

вяленые ягоды вишни и цукаты — 160 г.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Постепенно добавить растительное масло и молоко, хорошо перемешать. Добавить просеянную муку вместе с разрыхлителем и перемешать до однородности. После этого добавить натертую апельсиновую цедру.

Тесто с цукатами. Фото: smachnenke.com.ua

Темный шоколад нарезать небольшими кусочками. Добавить в тесто шоколад, вяленую вишню и цукаты, осторожно перемешать. Формы смазать маслом и выложить тесто, заполняя примерно половину объема. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 50-60 минут.

Пасха и глазурь. Фото: smachnenke.com.ua

Для глазури взбить белок со щепоткой соли, добавить лимонный сок и сахарную пудру. Взбивать несколько минут до густой пышной массы. Готовые куличи окунуть в глазурь и украсить по желанию.

