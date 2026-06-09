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Головна Смак Печиво "Польське": знадобиться 250 г борошна та вершкове масло

Печиво "Польське": знадобиться 250 г борошна та вершкове масло

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Дата публікації: 9 червня 2026 03:04
Печиво Польське: знадобиться 250 г борошна та вершкове масло
Печиво "Польське". Фото: gospodynka.com.ua

Це печиво підкорює з першого шматочка. Ніжне тісто на маслі та йогурті, солодка фруктова начинка й легка хрустка скоринка роблять його ідеальним домашнім десертом до чаю або кави.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 230–240 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • цукор — 50 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — щіпка;
  • вершкове масло — 120 г;
  • йогурт — 120 г.

Для начинки:

  • джем — 200–250 г;
  • цукрова пудра — для посипання.
рецепт печива
Тісто та джем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, цукор, ванільний цукор і сіль.
  2. Додати холодне масло та перетерти в крихту. Влити йогурт і замісити м’яке тісто.
  3. Розкачати тісто в пласт, нарізати на квадрати, викласти джем і защипнути краї, формуючи печиво.
  4. Викласти на деко з пергаментом і випікати при 180°C приблизно 15–18 хвилин до легкої рум’яності.
  5. Готове печиво посипати цукровою пудрою.

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рецепт випічка печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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