Печиво "Польське": знадобиться 250 г борошна та вершкове масло

Печиво "Польське". Фото: gospodynka.com.ua

Це печиво підкорює з першого шматочка. Ніжне тісто на маслі та йогурті, солодка фруктова начинка й легка хрустка скоринка роблять його ідеальним домашнім десертом до чаю або кави.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 230–240 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

цукор — 50 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сіль — щіпка;

вершкове масло — 120 г;

йогурт — 120 г.

Для начинки:

джем — 200–250 г;

цукрова пудра — для посипання.

Тісто та джем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Змішати сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, цукор, ванільний цукор і сіль. Додати холодне масло та перетерти в крихту. Влити йогурт і замісити м’яке тісто. Розкачати тісто в пласт, нарізати на квадрати, викласти джем і защипнути краї, формуючи печиво. Викласти на деко з пергаментом і випікати при 180°C приблизно 15–18 хвилин до легкої рум’яності. Готове печиво посипати цукровою пудрою.

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