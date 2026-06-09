Печенье "Польское": понадобится 250 г муки и сливочное масло
Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 03:04
Печенье "Польское". Фото: gospodynka.com.ua
Это печенье покоряет с первого кусочка. Нежное тесто на масле и йогурте, сладкая фруктовая начинка и легкая хрустящая корочка делают его идеальным домашним десертом к чаю или кофе.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 230-240 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сахар — 50 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 120 г;
- йогурт — 120 г.
Для начинки:
- джем — 200-250 г;
- сахарная пудра — для посыпки.
Способ приготовления
- Смешать сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и соль.
- Добавить холодное масло и перетереть в крошку. Влить йогурт и замесить мягкое тесто.
- Раскатать тесто в пласт, нарезать на квадраты, выложить джем и защипнуть края, формируя печенье.
- Выложить на противень с пергаментом и выпекать при 180°C примерно 15-18 минут до легкой румяности.
- Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.
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