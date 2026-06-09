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Главная Вкус Печенье "Польское": понадобится 250 г муки и сливочное масло

Печенье "Польское": понадобится 250 г муки и сливочное масло

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 03:04
Печенье Польское: понадобится 250 г муки и сливочное масло
Печенье "Польское". Фото: gospodynka.com.ua

Это печенье покоряет с первого кусочка. Нежное тесто на масле и йогурте, сладкая фруктовая начинка и легкая хрустящая корочка делают его идеальным домашним десертом к чаю или кофе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 230-240 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сахар — 50 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло — 120 г;
  • йогурт — 120 г.

Для начинки:

  • джем — 200-250 г;
  • сахарная пудра — для посыпки.
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Тесто и джем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и соль.
  2. Добавить холодное масло и перетереть в крошку. Влить йогурт и замесить мягкое тесто.
  3. Раскатать тесто в пласт, нарезать на квадраты, выложить джем и защипнуть края, формируя печенье.
  4. Выложить на противень с пергаментом и выпекать при 180°C примерно 15-18 минут до легкой румяности.
  5. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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