Печенье "Польское": понадобится 250 г муки и сливочное масло

Печенье "Польское". Фото: gospodynka.com.ua

Это печенье покоряет с первого кусочка. Нежное тесто на масле и йогурте, сладкая фруктовая начинка и легкая хрустящая корочка делают его идеальным домашним десертом к чаю или кофе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 230-240 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахар — 50 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сливочное масло — 120 г;

йогурт — 120 г.

Для начинки:

джем — 200-250 г;

сахарная пудра — для посыпки.

Тесто и джем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Смешать сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и соль. Добавить холодное масло и перетереть в крошку. Влить йогурт и замесить мягкое тесто. Раскатать тесто в пласт, нарезать на квадраты, выложить джем и защипнуть края, формируя печенье. Выложить на противень с пергаментом и выпекать при 180°C примерно 15-18 минут до легкой румяности. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.

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