Печиво за 15 хвилин: знадобиться 3 яблука та 350 г сиру

Печиво з яблуками. Фото: smakuiemo.com.ua

Це печиво поєднує ніжність сиру та соковитість яблук у кожному шматочку. Аромат кориці робить його особливо затишним і домашнім. Простий спосіб приготування дозволяє швидко отримати смачну випічку без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 350 г;

яйця — 2 шт.;

вершкове масло — 100 г;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 10 г;

яблука — 3 шт.;

борошно — 300–400 г;

розпушувач — 10 г.

Для обвалювання:

цукор — 3 ст. л.;

кориця — 2 ст. л.

Приготування печива. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Сир змішати з яйцями, розтопленим маслом, цукром і ванільним цукром до однорідної маси. Яблука очистити, нарізати кубиками та додати до тіста. Додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто. Сформувати невеликі заготовки, обваляти в суміші цукру з корицею та злегка приплюснути. Викласти на деко з пергаментом і випікати при 180°C 40–50 хвилин до рум’яності.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Читайте також:

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.