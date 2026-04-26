Головна Смак Печиво за 15 хвилин: знадобиться 3 яблука та 350 г сиру

Печиво за 15 хвилин: знадобиться 3 яблука та 350 г сиру

Дата публікації: 26 квітня 2026 03:04
Печиво за 15 хвилин: знадобиться 3 яблука та 350 г сиру
Печиво з яблуками. Фото: smakuiemo.com.ua

Це печиво поєднує ніжність сиру та соковитість яблук у кожному шматочку. Аромат кориці робить його особливо затишним і домашнім. Простий спосіб приготування дозволяє швидко отримати смачну випічку без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 350 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • яблука — 3 шт.;
  • борошно — 300–400 г;
  • розпушувач — 10 г.

Для обвалювання:

  • цукор — 3 ст. л.;
  • кориця — 2 ст. л.
рецепт печива з яблуками
Приготування печива. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Сир змішати з яйцями, розтопленим маслом, цукром і ванільним цукром до однорідної маси.
  2. Яблука очистити, нарізати кубиками та додати до тіста. 
  3. Додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто.
  4. Сформувати невеликі заготовки, обваляти в суміші цукру з корицею та злегка приплюснути.
  5. Викласти на деко з пергаментом і випікати при 180°C 40–50 хвилин до рум’яності.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
