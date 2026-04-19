Вівсяне печиво за 15 хвилин: знадобиться 200 г пластивців та вершкове масло

Вівсяне печиво за 15 хвилин: знадобиться 200 г пластивців та вершкове масло

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 14:44
Вівсяне печиво за 15 хвилин: знадобиться 200 г пластівців та вершкове масло
Вівсяне печиво. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли хочеться домашньої випічки без складного тіста, цей рецепт виручає завжди. Вівсяне печиво виходить ароматним, розсипчастим і готується буквально за лічені хвилини. Простий спосіб приготування, який легко стане одним із улюблених для швидкого чаювання.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вівсяні пластівці — 200 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 90 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • розпушувач — 1 ч. л.
рецепт вівсяного печива
Вівсяне печиво. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування 

  1. М’яке вершкове масло розтерти з цукром і ванільним цукром, додати яйце, сіль і розпушувач. 
  2. Поступово додати вівсяні пластівці та перемішати до густої однорідної маси.
  3. Сформувати невеликі кульки, злегка приплюснути та викласти на деко з пергаментом. 
  4. Випікати при температурі 180 °C приблизно 15 хвилин до легкої золотистої скоринки.
  5. Готове вівсяне печиво виходить ароматним, з хрустким краєм і ніжною серединкою.
  6. За бажанням до тіста можна додати родзинки, горіхи або дрібку кориці для нового смаку.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Читайте також:

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

десерт рецепт випічка печиво вівсянка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
