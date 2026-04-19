Вівсяне печиво за 15 хвилин: знадобиться 200 г пластівців та вершкове масло

Вівсяне печиво за 15 хвилин: знадобиться 200 г пластивців та вершкове масло
Коли хочеться домашньої випічки без складного тіста, цей рецепт виручає завжди. Вівсяне печиво виходить ароматним, розсипчастим і готується буквально за лічені хвилини. Простий спосіб приготування, який легко стане одним із улюблених для швидкого чаювання.
Вам знадобиться:
- вівсяні пластівці — 200 г;
- вершкове масло — 100 г;
- сіль — дрібка;
- цукор — 90 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- яйце — 1 шт.;
- розпушувач — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- М’яке вершкове масло розтерти з цукром і ванільним цукром, додати яйце, сіль і розпушувач.
- Поступово додати вівсяні пластівці та перемішати до густої однорідної маси.
- Сформувати невеликі кульки, злегка приплюснути та викласти на деко з пергаментом.
- Випікати при температурі 180 °C приблизно 15 хвилин до легкої золотистої скоринки.
- Готове вівсяне печиво виходить ароматним, з хрустким краєм і ніжною серединкою.
- За бажанням до тіста можна додати родзинки, горіхи або дрібку кориці для нового смаку.
Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак
Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.
Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.
Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.
Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.
