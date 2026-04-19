Вівсяне печиво за 15 хвилин: знадобиться 200 г пластівців та вершкове масло

Вівсяне печиво. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли хочеться домашньої випічки без складного тіста, цей рецепт виручає завжди. Вівсяне печиво виходить ароматним, розсипчастим і готується буквально за лічені хвилини. Простий спосіб приготування, який легко стане одним із улюблених для швидкого чаювання.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вівсяні пластівці — 200 г;

вершкове масло — 100 г;

сіль — дрібка;

цукор — 90 г;

ванільний цукор — 10 г;

яйце — 1 шт.;

розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування

М’яке вершкове масло розтерти з цукром і ванільним цукром, додати яйце, сіль і розпушувач. Поступово додати вівсяні пластівці та перемішати до густої однорідної маси. Сформувати невеликі кульки, злегка приплюснути та викласти на деко з пергаментом. Випікати при температурі 180 °C приблизно 15 хвилин до легкої золотистої скоринки. Готове вівсяне печиво виходить ароматним, з хрустким краєм і ніжною серединкою. За бажанням до тіста можна додати родзинки, горіхи або дрібку кориці для нового смаку.

