Овсяное печенье за 15 минут: понадобится 200 г хлопьев и сливочное масло

Овсяное печенье за 15 минут: понадобится 200 г хлопьев и сливочное масло

Дата публикации 19 апреля 2026 14:44
Овсяное печенье. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда хочется домашней выпечки без сложного теста, этот рецепт выручает всегда. Овсяное печенье получается ароматным, рассыпчатым и готовится буквально за считанные минуты. Простой способ приготовления, который легко станет одним из любимых для быстрого чаепития.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • овсяные хлопья — 200 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 90 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • разрыхлитель - 1 ч. л.
Овсяное печенье. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Мягкое сливочное масло растереть с сахаром и ванильным сахаром, добавить яйцо, соль и разрыхлитель.
  2. Постепенно добавить овсяные хлопья и перемешать до густой однородной массы.
  3. Сформировать небольшие шарики, слегка приплюснуть и выложить на противень с пергаментом.
  4. Выпекать при температуре 180 °C примерно 15 минут до легкой золотистой корочки.
  5. Готовое овсяное печенье получается ароматным, с хрустящим краем и нежной серединкой.
  6. По желанию в тесто можно добавить изюм, орехи или щепотку корицы для нового вкуса.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
