Овсяное печенье за 15 минут: понадобится 200 г хлопьев и сливочное масло

Овсяное печенье. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда хочется домашней выпечки без сложного теста, этот рецепт выручает всегда. Овсяное печенье получается ароматным, рассыпчатым и готовится буквально за считанные минуты. Простой способ приготовления, который легко станет одним из любимых для быстрого чаепития.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

овсяные хлопья — 200 г;

сливочное масло — 100 г;

соль — щепотка;

сахар — 90 г;

ванильный сахар — 10 г;

яйцо — 1 шт.;

разрыхлитель - 1 ч. л.

Способ приготовления

Мягкое сливочное масло растереть с сахаром и ванильным сахаром, добавить яйцо, соль и разрыхлитель. Постепенно добавить овсяные хлопья и перемешать до густой однородной массы. Сформировать небольшие шарики, слегка приплюснуть и выложить на противень с пергаментом. Выпекать при температуре 180 °C примерно 15 минут до легкой золотистой корочки. Готовое овсяное печенье получается ароматным, с хрустящим краем и нежной серединкой. По желанию в тесто можно добавить изюм, орехи или щепотку корицы для нового вкуса.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Читайте также:

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Ваша пробная версия Premium закончилась