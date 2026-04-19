Овсяное печенье за 15 минут: понадобится 200 г хлопьев и сливочное масло
Когда хочется домашней выпечки без сложного теста, этот рецепт выручает всегда. Овсяное печенье получается ароматным, рассыпчатым и готовится буквально за считанные минуты. Простой способ приготовления, который легко станет одним из любимых для быстрого чаепития.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- овсяные хлопья — 200 г;
- сливочное масло — 100 г;
- соль — щепотка;
- сахар — 90 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- яйцо — 1 шт.;
- разрыхлитель - 1 ч. л.
Способ приготовления
- Мягкое сливочное масло растереть с сахаром и ванильным сахаром, добавить яйцо, соль и разрыхлитель.
- Постепенно добавить овсяные хлопья и перемешать до густой однородной массы.
- Сформировать небольшие шарики, слегка приплюснуть и выложить на противень с пергаментом.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 15 минут до легкой золотистой корочки.
- Готовое овсяное печенье получается ароматным, с хрустящим краем и нежной серединкой.
- По желанию в тесто можно добавить изюм, орехи или щепотку корицы для нового вкуса.
