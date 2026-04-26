Україна
Печенье за 15 минут: понадобится 3 яблока и 350 г творога

Печенье за 15 минут: понадобится 3 яблока и 350 г творога

Дата публикации 26 апреля 2026 03:04
Печенье за 15 минут: понадобится 3 яблока и 350 г творога
Печенье с яблоками. Фото: smakuiemo.com.ua

Это печенье сочетает нежность творога и сочность яблок в каждом кусочке. Аромат корицы делает его особенно уютным и домашним. Простой способ приготовления позволяет быстро получить вкусную выпечку без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 350 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • яблоки — 3 шт.;
  • мука — 300-400 г;
  • разрыхлитель — 10 г.

Для обвалки:

  • сахар — 3 ст. л.;
  • корица — 2 ст. л.
рецепт печива з яблуками
Приготовление печенья. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Творог смешать с яйцами, растопленным маслом, сахаром и ванильным сахаром до однородной массы.
  2. Яблоки очистить, нарезать кубиками и добавить к тесту.
  3. Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
  4. Сформировать небольшие заготовки, обвалять в смеси сахара с корицей и слегка приплюснуть.
  5. Выложить на противень с пергаментом и выпекать при 180°C 40-50 минут до румяности.

 

Читайте также:

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
