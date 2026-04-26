Печенье за 15 минут: понадобится 3 яблока и 350 г творога

Печенье с яблоками. Фото: smakuiemo.com.ua

Это печенье сочетает нежность творога и сочность яблок в каждом кусочке. Аромат корицы делает его особенно уютным и домашним. Простой способ приготовления позволяет быстро получить вкусную выпечку без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 350 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

яблоки — 3 шт.;

мука — 300-400 г;

разрыхлитель — 10 г.

Для обвалки:

сахар — 3 ст. л.;

корица — 2 ст. л.

Приготовление печенья. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Творог смешать с яйцами, растопленным маслом, сахаром и ванильным сахаром до однородной массы. Яблоки очистить, нарезать кубиками и добавить к тесту. Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Сформировать небольшие заготовки, обвалять в смеси сахара с корицей и слегка приплюснуть. Выложить на противень с пергаментом и выпекать при 180°C 40-50 минут до румяности.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

