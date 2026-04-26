Печенье за 15 минут: понадобится 3 яблока и 350 г творога
Дата публикации 26 апреля 2026 03:04
Печенье с яблоками. Фото: smakuiemo.com.ua
Это печенье сочетает нежность творога и сочность яблок в каждом кусочке. Аромат корицы делает его особенно уютным и домашним. Простой способ приготовления позволяет быстро получить вкусную выпечку без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 350 г;
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 100 г;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- яблоки — 3 шт.;
- мука — 300-400 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Для обвалки:
- сахар — 3 ст. л.;
- корица — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Творог смешать с яйцами, растопленным маслом, сахаром и ванильным сахаром до однородной массы.
- Яблоки очистить, нарезать кубиками и добавить к тесту.
- Добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
- Сформировать небольшие заготовки, обвалять в смеси сахара с корицей и слегка приплюснуть.
- Выложить на противень с пергаментом и выпекать при 180°C 40-50 минут до румяности.
