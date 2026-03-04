Пересипана капуста з грибною засмажкою — пісний рецепт з фото та покроковим приготуванням

Капуста з грибною засмажкою. Фото: кадр з відео

Пересипана капуста з грибною засмажкою — це традиційна пісна страва, яка поєднує кислинку квашеної капусти, ніжність пшона та аромат обсмажених печериць. Завдяки спеціям і правильно приготовленій засмажці страва виходить насиченою, ситною та дуже домашньою на смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти

Вам знадобиться:

квашена капуста — 800 г;

пшоно — 180 г;

цибуля — 2 шт.;

печериці — 400 г;

борошно — 1 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

перець — за смаком.

Спосіб приготування

Пшоно ретельно промити та замочити у теплій воді на 20–30 хвилин. Квашену капусту за потреби злегка промити, викласти у глибоку сковороду або каструлю з товстим дном.

Пшоно та капуста. Фото: кадр з відео

Додати підготовлене пшоно, перемішати, накрити кришкою і тушкувати на помірному вогні до готовності крупи. За потреби можна додати трохи води.

Цибуля та гриби. Фото: кадр з відео

Печериці нарізати пластинами та обсмажити на сухій сковороді до випаровування вологи, після чого довести до легкої рум’яності. Окремо обсмажити нарізану цибулю до золотистого кольору. Додати до цибулі гриби, всипати борошно, паприку та перець, перемішати і прогріти кілька хвилин.

Приготування страви. Фото: кадр з відео

Грибну засмажку з’єднати з капустою та пшоном, обережно перемішати і протушити все разом ще 5–7 хвилин під кришкою, щоб смаки поєдналися. Страва виходить ароматною, ситною та ідеально підходить до пісного столу.

