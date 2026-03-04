Пересыпанная капуста с грибной зажаркой — постный рецепт с фото и пошаговым приготовлением

Капуста с грибной зажаркой к постному столу — рецепт
Пересыпанная капуста с грибной зажаркой — это традиционное постное блюдо, которое сочетает кислинку квашеной капусты, нежность пшена и аромат обжаренных шампиньонов. Благодаря специям и правильно приготовленной зажарке блюдо получается насыщенным, сытным и очень домашним на вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- квашеная капуста — 800 г;
- пшено — 180 г;
- лук — 2 шт.;
- шампиньоны — 400 г;
- мука — 1 ст. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
Пшено тщательно промыть и замочить в теплой воде на 20-30 минут. Квашеную капусту при необходимости слегка промыть, выложить в глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном.
Добавить подготовленное пшено, перемешать, накрыть крышкой и тушить на умеренном огне до готовности крупы. При необходимости можно добавить немного воды.
Шампиньоны нарезать пластинами и обжарить на сухой сковороде до испарения влаги, после чего довести до легкой румяности. Отдельно обжарить нарезанный лук до золотистого цвета. Добавить к луку грибы, всыпать муку, паприку и перец, перемешать и прогреть несколько минут.
Грибную зажарку соединить с капустой и пшеном, осторожно перемешать и протушить все вместе еще 5-7 минут под крышкой, чтобы вкусы соединились. Блюдо получается ароматным, сытным и идеально подходит к постному столу.
