Україна
Капуста с грибной зажаркой к постному столу — рецепт

Капуста с грибной зажаркой к постному столу — рецепт

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 15:04
Пересыпанная капуста с грибной зажаркой — постный рецепт с фото и пошаговым приготовлением
Капуста с грибной зажаркой. Фото: кадр из видео

Пересыпанная капуста с грибной зажаркой — это традиционное постное блюдо, которое сочетает кислинку квашеной капусты, нежность пшена и аромат обжаренных шампиньонов. Благодаря специям и правильно приготовленной зажарке блюдо получается насыщенным, сытным и очень домашним на вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • квашеная капуста — 800 г;
  • пшено — 180 г;
  • лук — 2 шт.;
  • шампиньоны — 400 г;
  • мука — 1 ст. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • перец — по вкусу.

Способ приготовления

Пшено тщательно промыть и замочить в теплой воде на 20-30 минут. Квашеную капусту при необходимости слегка промыть, выложить в глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном.

пересипана капуста з грибною засмажкою
Пшено и капуста. Фото: кадр из видео

Добавить подготовленное пшено, перемешать, накрыть крышкой и тушить на умеренном огне до готовности крупы. При необходимости можно добавить немного воды.

капуста з грибною засмажкою
Лук и грибы. Фото: кадр из видео

Шампиньоны нарезать пластинами и обжарить на сухой сковороде до испарения влаги, после чего довести до легкой румяности. Отдельно обжарить нарезанный лук до золотистого цвета. Добавить к луку грибы, всыпать муку, паприку и перец, перемешать и прогреть несколько минут.

пісна капуста з грибною засмажкою
Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Грибную зажарку соединить с капустой и пшеном, осторожно перемешать и протушить все вместе еще 5-7 минут под крышкой, чтобы вкусы соединились. Блюдо получается ароматным, сытным и идеально подходит к постному столу.

капуста рецепт Украинская кухня грибы пшено
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
