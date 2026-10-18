Перець із капустяною начинкою на зиму: хрустка овочева закуска в маринаді

Перець фарширований капустою: новий рецепт на зиму
Ua ru
18 жовтня 2026 01:04
Перець фарширований капустою. Фото: кадр з відео
Фарширований перець виходить соковитим, із хрусткою капустяною начинкою та приємним кисло-солодким смаком. Така консервація стане смачним доповненням до повсякденного й святкового столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- солодкий перець — 2 кг;
- білокачанна капуста — 1,5 кг;
- морква — 500 г;
- часник — 5–6 зубчиків;
- кам’яна сіль — 2 ст. л. без великої гірки.
Для маринаду:
- вода — 1 л;
- кам’яна сіль — 1 ст. л. без гірки;
- цукор — 100 г;
- олія — 100 мл;
- оцет 9% — 100 мл або 6% — 150 мл;
- лавровий лист — 2 шт.;
- чорний перець горошком — 5–6 шт.;
- запашний перець горошком — 5–6 шт.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти, часник подрібнити.
- Додати сіль і перемішати, злегка приминаючи овочі руками.
- У перців видалити плодоніжки та насіння, не пошкоджуючи стінки.
- Наповнити їх капустяною сумішшю й щільно укласти в підготовлені банки.
- Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром, олією, лавровим листом і перцем.
- Додати оцет, перемішати та залити перець гарячим маринадом.
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