Перець із капустяною начинкою на зиму: хрустка овочева закуска в маринаді

Перець фарширований капустою. Фото: кадр з відео

Фарширований перець виходить соковитим, із хрусткою капустяною начинкою та приємним кисло-солодким смаком. Така консервація стане смачним доповненням до повсякденного й святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

солодкий перець — 2 кг;

білокачанна капуста — 1,5 кг;

морква — 500 г;

часник — 5–6 зубчиків;

кам’яна сіль — 2 ст. л. без великої гірки.

Для маринаду:

вода — 1 л;

кам’яна сіль — 1 ст. л. без гірки;

цукор — 100 г;

олія — 100 мл;

оцет 9% — 100 мл або 6% — 150 мл;

лавровий лист — 2 шт.;

чорний перець горошком — 5–6 шт.;

запашний перець горошком — 5–6 шт.

Перець фарширований капустою. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти, часник подрібнити. Додати сіль і перемішати, злегка приминаючи овочі руками. У перців видалити плодоніжки та насіння, не пошкоджуючи стінки. Наповнити їх капустяною сумішшю й щільно укласти в підготовлені банки. Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром, олією, лавровим листом і перцем. Додати оцет, перемішати та залити перець гарячим маринадом.

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