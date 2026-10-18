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Головна Смак Перець фарширований капустою: новий рецепт на зиму

Перець фарширований капустою: новий рецепт на зиму

Ua ru
18 жовтня 2026 01:04
Перець із капустяною начинкою на зиму: хрустка овочева закуска в маринаді
Перець фарширований капустою. Фото: кадр з відео

Фарширований перець виходить соковитим, із хрусткою капустяною начинкою та приємним кисло-солодким смаком. Така консервація стане смачним доповненням до повсякденного й святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • солодкий перець — 2 кг;
  • білокачанна капуста — 1,5 кг;
  • морква — 500 г;
  • часник — 5–6 зубчиків;
  • кам’яна сіль — 2 ст. л. без великої гірки.

Для маринаду:

  • вода — 1 л;
  • кам’яна сіль — 1 ст. л. без гірки;
  • цукор — 100 г;
  • олія — 100 мл;
  • оцет 9% — 100 мл або 6% — 150 мл;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • чорний перець горошком — 5–6 шт.;
  • запашний перець горошком — 5–6 шт.
рецепт фаршированого перцю на зиму
Перець фарширований капустою. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти, часник подрібнити.
  2. Додати сіль і перемішати, злегка приминаючи овочі руками.
  3. У перців видалити плодоніжки та насіння, не пошкоджуючи стінки.
  4. Наповнити їх капустяною сумішшю й щільно укласти в підготовлені банки.
  5. Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром, олією, лавровим листом і перцем.
  6. Додати оцет, перемішати та залити перець гарячим маринадом.

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капуста рецепт фаршировані перці солодкий перець
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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