Перец с капустной начинкой на зиму: хрустящая овощная закуска в маринаде

Перец, фаршированный капустой. Фото: кадр из видео

Фаршированный перец получается сочным, с хрустящей капустной начинкой и приятным кисло-сладким вкусом. Такая консервация станет вкусным дополнением к повседневному и праздничному столу.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале I can do it!, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

сладкий перец — 2 кг;

белокочанная капуста — 1,5 кг;

морковь — 500 г;

чеснок — 5–6 зубчиков;

каменная соль — 2 ст. л. без большой горки.

Для маринада:

вода — 1 л;

каменная соль — 1 ст. л. без горки;

сахар — 100 г;

растительное масло — 100 мл;

уксус 9% — 100 мл или 6% — 150 мл;

лавровый лист — 2 шт.;

чёрный перец горошком — 5–6 шт.;

душистый перец горошком — 5–6 шт.

Перец, фаршированный капустой. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, морковь натереть, чеснок измельчить. Добавить соль и перемешать, слегка приминая овощи руками. У перцев удалить плодоножки и семена, не повреждая стенки. Наполнить их капустной смесью и плотно уложить в подготовленные банки. Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром, маслом, лавровым листом и перцем. Добавить уксус, перемешать и залить перец горячим маринадом.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Читайте также:

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.