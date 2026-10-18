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Главная Вкус Перец, фаршированный капустой: новый рецепт на зиму

Перец, фаршированный капустой: новый рецепт на зиму

Ua ru
18 октября 2026 01:04
Перец с капустной начинкой на зиму: хрустящая овощная закуска в маринаде
Перец, фаршированный капустой. Фото: кадр из видео

Фаршированный перец получается сочным, с хрустящей капустной начинкой и приятным кисло-сладким вкусом. Такая консервация станет вкусным дополнением к повседневному и праздничному столу.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале I can do it!, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сладкий перец — 2 кг;
  • белокочанная капуста — 1,5 кг;
  • морковь — 500 г;
  • чеснок — 5–6 зубчиков;
  • каменная соль — 2 ст. л. без большой горки.

Для маринада:

  • вода — 1 л;
  • каменная соль — 1 ст. л. без горки;
  • сахар — 100 г;
  • растительное масло — 100 мл;
  • уксус 9% — 100 мл или 6% — 150 мл;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • чёрный перец горошком — 5–6 шт.;
  • душистый перец горошком — 5–6 шт.
рецепт фаршированого перцю на зиму
Перец, фаршированный капустой. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, морковь натереть, чеснок измельчить.
  2. Добавить соль и перемешать, слегка приминая овощи руками.
  3. У перцев удалить плодоножки и семена, не повреждая стенки.
  4. Наполнить их капустной смесью и плотно уложить в подготовленные банки.
  5. Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром, маслом, лавровым листом и перцем.
  6. Добавить уксус, перемешать и залить перец горячим маринадом.

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капуста рецепт фаршированный перец сладкий перец
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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