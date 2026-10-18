Перец с капустной начинкой на зиму: хрустящая овощная закуска в маринаде

Перец, фаршированный капустой: новый рецепт на зиму
Ua ru
18 октября 2026 01:04
Перец, фаршированный капустой. Фото: кадр из видео
Фаршированный перец получается сочным, с хрустящей капустной начинкой и приятным кисло-сладким вкусом. Такая консервация станет вкусным дополнением к повседневному и праздничному столу.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале I can do it!, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- сладкий перец — 2 кг;
- белокочанная капуста — 1,5 кг;
- морковь — 500 г;
- чеснок — 5–6 зубчиков;
- каменная соль — 2 ст. л. без большой горки.
Для маринада:
- вода — 1 л;
- каменная соль — 1 ст. л. без горки;
- сахар — 100 г;
- растительное масло — 100 мл;
- уксус 9% — 100 мл или 6% — 150 мл;
- лавровый лист — 2 шт.;
- чёрный перец горошком — 5–6 шт.;
- душистый перец горошком — 5–6 шт.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, морковь натереть, чеснок измельчить.
- Добавить соль и перемешать, слегка приминая овощи руками.
- У перцев удалить плодоножки и семена, не повреждая стенки.
- Наполнить их капустной смесью и плотно уложить в подготовленные банки.
- Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром, маслом, лавровым листом и перцем.
- Добавить уксус, перемешать и залить перец горячим маринадом.
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