Домашні м’які булочки — перевірений рецепт приготування повітряної випічки

Домашні булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Домашні м’які булочки — це проста, але дуже смачна випічка, яка завжди виходить вдалою. Завдяки правильному замішуванню тіста булочки мають ніжну, повітряну структуру і апетитну рум’яну скоринку. Вони чудово підходять для сніданку, перекусів або приготування домашніх сендвічів. Такий рецепт варто мати у своїй кулінарній скарбничці кожній господині.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — за смаком;

молоко — за смаком;

борошно хлібне — за потреби;

сіль — за смаком;

вершкове масло — за смаком;

дріжджі сухі або пресовані — за смаком;

олія — для змащування рук і поверхні.

Спосіб приготування

Від одного яйця відокремити невелику частину жовтка для змащування булочок і відкласти його в окрему миску.

До основної маси яєць додати цукор і холодне молоко, після чого перемішати. Поступово додати хлібне борошно. Такий вид борошна містить більше білка, тому потребує трохи більшої кількості рідини. Консистенція тіста має бути м’якою і еластичною.

Додати дріжджі та добре перемішати, щоб вони рівномірно розподілилися у тісті. Під час замішування важливо стежити, щоб температура тіста не перевищувала 25°C.

Після початкового замішування додати сіль і поступово додати вершкове масло, продовжуючи вимішувати тісто. Замішування повинно тривати приблизно 15 хвилин, щоб тісто стало гладким і добре розвинуло клейковину.

Готове тісто залишити відпочити приблизно на 5–7 хвилин. Після цього виконати легке розтягування тіста, обережно розтягуючи його руками. Такий прийом допомагає зробити структуру більш ніжною.

З тіста сформувати булочки бажаного розміру, приблизно до 12 см у довжину. Викласти їх на деко, накрити рушником або плівкою та залишити для остаточного підйому приблизно на 30–50 хвилин, залежно від температури у приміщенні.

Перед випіканням змастити поверхню булочок відкладеним жовтком. Духовку розігріти щонайменше 15 хвилин до температури 175°C.

Випікати булочки приблизно 30 хвилин до рум’яної скоринки. Готову випічку дістати з духовки та дати їй повністю охолонути до кімнатної температури.

