Проверенный рецепт булочек, который 100% должен быть у всех

Дата публикации 15 марта 2026 03:04
Домашние мягкие булочки — проверенный рецепт
Домашние булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Домашние мягкие булочки — это простая, но очень вкусная выпечка, которая всегда получается удачной. Благодаря правильному замешиванию теста булочки имеют нежную, воздушную структуру и аппетитную румяную корочку. Они прекрасно подходят для завтрака, перекусов или приготовления домашних сэндвичей. Такой рецепт стоит иметь в своей кулинарной копилке каждой хозяйке.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама
Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — по вкусу;
  • молоко — по вкусу;
  • мука хлебная — по необходимости;
  • соль — по вкусу;
  • сливочное масло — по вкусу;
  • дрожжи сухие или прессованные — по вкусу;
  • масло — для смазывания рук и поверхности.

Способ приготовления

От одного яйца отделить небольшую часть желтка для смазывания булочек и отложить его в отдельную миску.

К основной массе яиц добавить сахар и холодное молоко, после чего перемешать. Постепенно добавить хлебную муку. Такой вид муки содержит больше белка, поэтому требует немного большего количества жидкости. Консистенция теста должна быть мягкой и эластичной.

Добавить дрожжи и хорошо перемешать, чтобы они равномерно распределились в тесте. Во время замешивания важно следить, чтобы температура теста не превышала 25°C.

После начального замешивания добавить соль и постепенно добавить сливочное масло, продолжая вымешивать тесто. Замешивание должно длиться примерно 15 минут, чтобы тесто стало гладким и хорошо развило клейковину.

Готовое тесто оставить отдохнуть примерно на 5-7 минут. После этого выполнить легкое растягивание теста, осторожно растягивая его руками. Такой прием помогает сделать структуру более нежной.

Из теста сформировать булочки желаемого размера, примерно до 12 см в длину. Выложить их на противень, накрыть полотенцем или пленкой и оставить для окончательного подъема примерно на 30-50 минут, в зависимости от температуры в помещении.

Перед выпеканием смазать поверхность булочек отложенным желтком. Духовку разогреть не менее 15 минут до температуры 175°C.

Выпекать булочки примерно 30 минут до румяной корочки. Готовую выпечку достать из духовки и дать ей полностью остыть до комнатной температуры.

десерт рецепт выпечка булочки тесто
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

