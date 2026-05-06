Пиріг як торт, а готується в 100 разів простіше: на сковороді з шоколадним кремом

Пиріг з шоколадом. Фото: smachnenke.com.ua

Цей десерт виглядає як розкішний торт, але готується набагато простіше, ніж здається. Жодної духовки, складних технік чи зайвих кроків — лише сковорода і доступні інгредієнти. Усередині ховається ніжний шоколадний крем, який робить кожен шматочок особливо соковитим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 250 г;

яйця — 4 шт.;

цукор — 120 г;

вершкове масло — 100 г + трохи для змащування;

сметана — 1 ст. л.;

вода кип’ячена — 80 мл;

ванільний цукор — 10 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

молоко — 300 мл.;

цукор — 80 г;

какао — 2 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 3 ч. л.;

вершкове масло — 40 г.

Тісто та шоколадний крем. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Спочатку приготувати шоколадний крем. У каструлі змішати молоко, цукор, какао та крохмаль до повної однорідності. Поставити на середній вогонь і постійно помішувати, поки маса не почне густіти. Коли крем стане щільним і гладким, додати вершкове масло і перемішати до розчинення. Накрити плівкою "в контакт" і залишити охолоджуватися. Яйця збити з цукром і ванільним цукром до легкої пишності. Додати сметану, розтоплене вершкове масло та теплу воду, перемішати до однорідності. Поступово додати борошно з розпушувачем, замішати м’яке, гладке тісто середньої густоти. Сковороду діаметром приблизно 26 см застелити пергаментом і злегка змастити маслом. Вилити половину тіста і рівномірно розподілити. Зверху викласти шоколадний крем, акуратно розрівняти, після чого накрити другою частиною тіста. Накрити сковороду кришкою і готувати на мінімальному вогні приблизно 35–40 хвилин. Після цього обережно перевернути пиріг і підрум’янити з іншого боку ще кілька хвилин. Готовий пиріг злегка змастити вершковим маслом для ніжності.

