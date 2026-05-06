Пирог как торт, а готовится в 100 раз проще: на сковороде с шоколадом

Пирог как торт, а готовится в 100 раз проще: на сковороде с шоколадом

Дата публикации 6 мая 2026 03:04
Пирог как торт, а готовится в 100 раз проще: на сковороде с шоколадным кремом
Пирог с шоколадом. Фото: smachnenke.com.ua

Этот десерт выглядит как роскошный торт, но готовится гораздо проще, чем кажется. Никакой духовки, сложных техник или лишних шагов — только сковорода и доступные ингредиенты. Внутри скрывается нежный шоколадный крем, который делает каждый кусочек особенно сочным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 250 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 120 г;
  • сливочное масло — 100 г + немного для смазывания;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • вода кипяченая — 80 мл.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

  • молоко — 300 мл.;
  • сахар — 80 г;
  • какао — 2 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 3 ч. л.;
  • сливочное масло — 40 г.
рецепт пирога на сковороді
Тесто и шоколадный крем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Сначала приготовить шоколадный крем. В кастрюле смешать молоко, сахар, какао и крахмал до полной однородности. Поставить на средний огонь и постоянно помешивать, пока масса не начнет густеть.
  2. Когда крем станет плотным и гладким, добавить сливочное масло и перемешать до растворения. Накрыть пленкой "в контакт" и оставить охлаждаться.
  3. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до легкой пышности. Добавить сметану, растопленное сливочное масло и теплую воду, перемешать до однородности. Постепенно добавить муку с разрыхлителем, замешать мягкое, гладкое тесто средней густоты.
  4. Сковороду диаметром примерно 26 см застелить пергаментом и слегка смазать маслом. Вылить половину теста и равномерно распределить. Сверху выложить шоколадный крем, аккуратно разровнять, после чего накрыть второй частью теста.
  5. Накрыть сковороду крышкой и готовить на минимальном огне примерно 35-40 минут. После этого осторожно перевернуть пирог и подрумянить с другой стороны еще несколько минут.
  6. Готовый пирог слегка смазать сливочным маслом для нежности.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
