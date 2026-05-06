Пирог как торт, а готовится в 100 раз проще: на сковороде с шоколадным кремом

Пирог с шоколадом. Фото: smachnenke.com.ua

Этот десерт выглядит как роскошный торт, но готовится гораздо проще, чем кажется. Никакой духовки, сложных техник или лишних шагов — только сковорода и доступные ингредиенты. Внутри скрывается нежный шоколадный крем, который делает каждый кусочек особенно сочным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 250 г;

яйца — 4 шт.;

сахар — 120 г;

сливочное масло — 100 г + немного для смазывания;

сметана — 1 ст. л.;

вода кипяченая — 80 мл.;

ванильный сахар — 10 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

молоко — 300 мл.;

сахар — 80 г;

какао — 2 ст. л.;

кукурузный крахмал — 3 ч. л.;

сливочное масло — 40 г.

Тесто и шоколадный крем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Сначала приготовить шоколадный крем. В кастрюле смешать молоко, сахар, какао и крахмал до полной однородности. Поставить на средний огонь и постоянно помешивать, пока масса не начнет густеть. Когда крем станет плотным и гладким, добавить сливочное масло и перемешать до растворения. Накрыть пленкой "в контакт" и оставить охлаждаться. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до легкой пышности. Добавить сметану, растопленное сливочное масло и теплую воду, перемешать до однородности. Постепенно добавить муку с разрыхлителем, замешать мягкое, гладкое тесто средней густоты. Сковороду диаметром примерно 26 см застелить пергаментом и слегка смазать маслом. Вылить половину теста и равномерно распределить. Сверху выложить шоколадный крем, аккуратно разровнять, после чего накрыть второй частью теста. Накрыть сковороду крышкой и готовить на минимальном огне примерно 35-40 минут. После этого осторожно перевернуть пирог и подрумянить с другой стороны еще несколько минут. Готовый пирог слегка смазать сливочным маслом для нежности.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Читайте также:

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.