Пирог как торт, а готовится в 100 раз проще: на сковороде с шоколадным кремом

Пирог как торт, а готовится в 100 раз проще: на сковороде с шоколадом
Этот десерт выглядит как роскошный торт, но готовится гораздо проще, чем кажется. Никакой духовки, сложных техник или лишних шагов — только сковорода и доступные ингредиенты. Внутри скрывается нежный шоколадный крем, который делает каждый кусочек особенно сочным.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 250 г;
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 120 г;
- сливочное масло — 100 г + немного для смазывания;
- сметана — 1 ст. л.;
- вода кипяченая — 80 мл.;
- ванильный сахар — 10 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для крема:
- молоко — 300 мл.;
- сахар — 80 г;
- какао — 2 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 3 ч. л.;
- сливочное масло — 40 г.
Способ приготовления
- Сначала приготовить шоколадный крем. В кастрюле смешать молоко, сахар, какао и крахмал до полной однородности. Поставить на средний огонь и постоянно помешивать, пока масса не начнет густеть.
- Когда крем станет плотным и гладким, добавить сливочное масло и перемешать до растворения. Накрыть пленкой "в контакт" и оставить охлаждаться.
- Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до легкой пышности. Добавить сметану, растопленное сливочное масло и теплую воду, перемешать до однородности. Постепенно добавить муку с разрыхлителем, замешать мягкое, гладкое тесто средней густоты.
- Сковороду диаметром примерно 26 см застелить пергаментом и слегка смазать маслом. Вылить половину теста и равномерно распределить. Сверху выложить шоколадный крем, аккуратно разровнять, после чего накрыть второй частью теста.
- Накрыть сковороду крышкой и готовить на минимальном огне примерно 35-40 минут. После этого осторожно перевернуть пирог и подрумянить с другой стороны еще несколько минут.
- Готовый пирог слегка смазать сливочным маслом для нежности.
