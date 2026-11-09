Грушевий пиріг із шоколадом та горіхами: ніжна домашня випічка до чаю

Пиріг "Королівський": за цим рецептом виходить смачніше за торт
Ua ru
9 листопада 2026 03:04
Пиріг "Королівський". Фото: кадр з відео
Рецепт не потребує складних кулінарних навичок чи довгого приготування. Достатньо змішати прості інгредієнти, додати фрукти й шоколад — і вийде ароматний десерт із ніжним м’якушем та апетитними шматочками начинки.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 150 г;
- сіль — дрібка;
- ванілін — дрібка;
- вершкове масло — 150 г;
- борошно — 170 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- шоколад — 100 г;
- груші — 350 г;
- горіхи — 50 г.
Спосіб приготування
- Яйця збити з цукром, сіллю та ваніліном.
- Додати розтоплене й охолоджене вершкове масло, перемішати.
- Борошно з’єднати з розпушувачем і поступово вмішати в яєчну суміш.
- Груші нарізати шматочками, шоколад подрібнити, горіхи посікти. Додати все до тіста й обережно перемішати.
- Перекласти масу у форму для випікання та розрівняти.
- Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35–45 хвилин, до сухої дерев’яної шпажки. Дати пирогу трохи охолонути перед подачею.
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