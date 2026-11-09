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Головна Смак Пиріг "Королівський": за цим рецептом виходить смачніше за торт

Пиріг "Королівський": за цим рецептом виходить смачніше за торт

Ua ru
9 листопада 2026 03:04
Грушевий пиріг із шоколадом та горіхами: ніжна домашня випічка до чаю
Пиріг "Королівський". Фото: кадр з відео

Рецепт не потребує складних кулінарних навичок чи довгого приготування. Достатньо змішати прості інгредієнти, додати фрукти й шоколад — і вийде ароматний десерт із ніжним м’якушем та апетитними шматочками начинки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • сіль — дрібка;
  • ванілін — дрібка;
  • вершкове масло — 150 г;
  • борошно — 170 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • шоколад — 100 г;
  • груші — 350 г;
  • горіхи — 50 г.
рецепт пирога замість торта
Тісто та шоколад. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з цукром, сіллю та ваніліном.
  2. Додати розтоплене й охолоджене вершкове масло, перемішати.
  3. Борошно з’єднати з розпушувачем і поступово вмішати в яєчну суміш.
  4. Груші нарізати шматочками, шоколад подрібнити, горіхи посікти. Додати все до тіста й обережно перемішати.
  5. Перекласти масу у форму для випікання та розрівняти.
  6. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35–45 хвилин, до сухої дерев’яної шпажки. Дати пирогу трохи охолонути перед подачею.

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пиріг торт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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