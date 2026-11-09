Грушевий пиріг із шоколадом та горіхами: ніжна домашня випічка до чаю

Пиріг "Королівський". Фото: кадр з відео

Рецепт не потребує складних кулінарних навичок чи довгого приготування. Достатньо змішати прості інгредієнти, додати фрукти й шоколад — і вийде ароматний десерт із ніжним м’якушем та апетитними шматочками начинки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 150 г;

сіль — дрібка;

ванілін — дрібка;

вершкове масло — 150 г;

борошно — 170 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

шоколад — 100 г;

груші — 350 г;

горіхи — 50 г.

Тісто та шоколад. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром, сіллю та ваніліном. Додати розтоплене й охолоджене вершкове масло, перемішати. Борошно з’єднати з розпушувачем і поступово вмішати в яєчну суміш. Груші нарізати шматочками, шоколад подрібнити, горіхи посікти. Додати все до тіста й обережно перемішати. Перекласти масу у форму для випікання та розрівняти. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35–45 хвилин, до сухої дерев’яної шпажки. Дати пирогу трохи охолонути перед подачею.

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