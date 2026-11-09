Грушевый пирог с шоколадом и орехами: нежная домашняя выпечка к чаю

Пирог "Королевский". Фото: кадр из видео

Рецепт не требует сложных кулинарных навыков или длительного приготовления. Достаточно смешать простые ингредиенты, добавить фрукты и шоколад — и получится ароматный десерт с нежной мякотью и аппетитными кусочками начинки.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 150 г;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка;

сливочное масло — 150 г;

мука — 170 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

шоколад — 100 г;

груши — 350 г;

орехи — 50 г.

Тесто и шоколад. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром, солью и ванилином. Добавить растопленное и охлажденное сливочное масло, перемешать. Муку смешать с разрыхлителем и постепенно ввести в яичную смесь. Груши нарезать кусочками, шоколад измельчить, орехи порубить. Добавить всё в тесто и аккуратно перемешать. Переложить массу в форму для выпечки и разровнять. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 35–45 минут, до появления сухой деревянной шпажки. Дать пирогу немного остыть перед подачей.

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