Грушевый пирог с шоколадом и орехами: нежная домашняя выпечка к чаю

Пирог "Королевский": по этому рецепту он получается вкуснее торта
Ua ru
9 ноября 2026 03:04
Пирог "Королевский". Фото: кадр из видео
Рецепт не требует сложных кулинарных навыков или длительного приготовления. Достаточно смешать простые ингредиенты, добавить фрукты и шоколад — и получится ароматный десерт с нежной мякотью и аппетитными кусочками начинки.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 150 г;
- соль — щепотка;
- ванилин — щепотка;
- сливочное масло — 150 г;
- мука — 170 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- шоколад — 100 г;
- груши — 350 г;
- орехи — 50 г.
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром, солью и ванилином.
- Добавить растопленное и охлажденное сливочное масло, перемешать.
- Муку смешать с разрыхлителем и постепенно ввести в яичную смесь.
- Груши нарезать кусочками, шоколад измельчить, орехи порубить. Добавить всё в тесто и аккуратно перемешать.
- Переложить массу в форму для выпечки и разровнять.
- Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 35–45 минут, до появления сухой деревянной шпажки. Дать пирогу немного остыть перед подачей.
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