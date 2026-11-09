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Главная Вкус Пирог "Королевский": по этому рецепту он получается вкуснее торта

Пирог "Королевский": по этому рецепту он получается вкуснее торта

Ua ru
9 ноября 2026 03:04
Грушевый пирог с шоколадом и орехами: нежная домашняя выпечка к чаю
Пирог "Королевский". Фото: кадр из видео

Рецепт не требует сложных кулинарных навыков или длительного приготовления. Достаточно смешать простые ингредиенты, добавить фрукты и шоколад — и получится ароматный десерт с нежной мякотью и аппетитными кусочками начинки.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка;
  • сливочное масло — 150 г;
  • мука — 170 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • шоколад — 100 г;
  • груши — 350 г;
  • орехи — 50 г.
рецепт пирога замість торта
Тесто и шоколад. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром, солью и ванилином.
  2. Добавить растопленное и охлажденное сливочное масло, перемешать.
  3. Муку смешать с разрыхлителем и постепенно ввести в яичную смесь.
  4. Груши нарезать кусочками, шоколад измельчить, орехи порубить. Добавить всё в тесто и аккуратно перемешать.
  5. Переложить массу в форму для выпечки и разровнять.
  6. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 35–45 минут, до появления сухой деревянной шпажки. Дать пирогу немного остыть перед подачей.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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