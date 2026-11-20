Пиріг "Улюбленець мами": 200 г цукру, 200 мл молока та 200 г борошна
Ua ru
20 листопада 2026 22:21
Фото: gospodynka.com.ua
Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Цей домашній пиріг не потребує складних інгредієнтів чи особливих кулінарних навичок. Завдяки поєднанню молока, кефіру та олії випічка виходить пишною, добре пропікається й довго залишається м’якою.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 200 г;
- молоко — 200 мл;
- кефір або йогурт — 200 мл;
- олія — 200 мл;
- борошно — 3–3,5 склянки (по 200 мл);
- розпушувач — 1,5 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- кунжут і чорнушка — для посипання;
- вершкове масло — для змащування форми.
Спосіб приготування
- Яйця збити з цукром до пишної маси.
- Додати молоко, кефір або йогурт та олію, перемішати міксером приблизно 5 хвилин.
- Борошно змішати з розпушувачем і содою, поступово всипати до рідкої суміші та вимішати однорідне тісто без грудочок.
- Форму діаметром 33 см змастити вершковим маслом, вилити тісто й за бажанням посипати кунжутом та чорнушкою.
- Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин.
- Готовий пиріг трохи охолодити й нарізати порційними шматочками.
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