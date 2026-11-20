Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей домашній пиріг не потребує складних інгредієнтів чи особливих кулінарних навичок. Завдяки поєднанню молока, кефіру та олії випічка виходить пишною, добре пропікається й довго залишається м’якою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

цукор — 200 г;

молоко — 200 мл;

кефір або йогурт — 200 мл;

олія — 200 мл;

борошно — 3–3,5 склянки (по 200 мл);

розпушувач — 1,5 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

кунжут і чорнушка — для посипання;

вершкове масло — для змащування форми.

Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром до пишної маси. Додати молоко, кефір або йогурт та олію, перемішати міксером приблизно 5 хвилин. Борошно змішати з розпушувачем і содою, поступово всипати до рідкої суміші та вимішати однорідне тісто без грудочок. Форму діаметром 33 см змастити вершковим маслом, вилити тісто й за бажанням посипати кунжутом та чорнушкою. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин. Готовий пиріг трохи охолодити й нарізати порційними шматочками.

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