Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления этого домашнего пирога не требуются сложные ингредиенты или особые кулинарные навыки. Благодаря сочетанию молока, кефира и масла выпечка получается пышной, хорошо пропекается и долго остается мягкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

сахар — 200 г;

молоко — 200 мл;

кефир или йогурт — 200 мл;

растительное масло — 200 мл;

мука — 3–3,5 стакана (по 200 мл);

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

кунжут и чернушка — для посыпки;

сливочное масло — для смазывания формы.

Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром до пышной массы. Добавить молоко, кефир или йогурт и растительное масло, перемешать миксером примерно 5 минут. Муку смешать с разрыхлителем и содой, постепенно всыпать в жидкую смесь и вымесить однородное тесто без комочков. Форму диаметром 33 см смазать сливочным маслом, вылить тесто и по желанию посыпать кунжутом и чернушкой. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут. Готовый пирог немного остудить и нарезать порционными кусочками.

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