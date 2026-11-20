Пирог "Любимец мамы": 200 г сахара, 200 мл молока и 200 г муки
Ua ru
20 ноября 2026 22:21
Фото: gospodynka.com.ua
Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Для приготовления этого домашнего пирога не требуются сложные ингредиенты или особые кулинарные навыки. Благодаря сочетанию молока, кефира и масла выпечка получается пышной, хорошо пропекается и долго остается мягкой.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 200 г;
- молоко — 200 мл;
- кефир или йогурт — 200 мл;
- растительное масло — 200 мл;
- мука — 3–3,5 стакана (по 200 мл);
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- кунжут и чернушка — для посыпки;
- сливочное масло — для смазывания формы.
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром до пышной массы.
- Добавить молоко, кефир или йогурт и растительное масло, перемешать миксером примерно 5 минут.
- Муку смешать с разрыхлителем и содой, постепенно всыпать в жидкую смесь и вымесить однородное тесто без комочков.
- Форму диаметром 33 см смазать сливочным маслом, вылить тесто и по желанию посыпать кунжутом и чернушкой.
- Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут.
- Готовый пирог немного остудить и нарезать порционными кусочками.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Читайте также:
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.