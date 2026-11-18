Тыква, яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Тыква и яблоки — прекрасное сочетание для домашней выпечки, особенно когда хочется приготовить что-нибудь ароматное. Для этого пирога не нужно долго возиться с мукой или отдельно готовить начинку: достаточно нарезать фрукты и тыкву, выложить их в форму и залить тестом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тыква — 100 г;

яблоко — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 4–5 ст. л.;

соль и ванилин — по щепотке;

молоко — 100 мл;

растительное масло — 6 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мука — 8–9 ст. л. с горкой и немного для формы;

сливочное масло — для формы.

Способ приготовления

Тыкву и яблоко нарезать небольшими одинаковыми кубиками, смешать с 1 ст. л. сахара и оставить на время приготовления теста. Яйца взбить с оставшимся сахаром, солью и ванилином. Добавить молоко и растительное масло, всыпать разрыхлитель и муку. При необходимости добавить ещё одну ложку муки. Тесто должно напоминать густую сметану. Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить тыкву с яблоком без сока, залить тестом и разровнять. Выпекать при температуре 180 °C примерно 40–45 минут. Слегка остудить и нарезать.

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