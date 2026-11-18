Пирог "Находка": нужно залить тестом тыкву и яблоки
Тыква и яблоки — прекрасное сочетание для домашней выпечки, особенно когда хочется приготовить что-нибудь ароматное. Для этого пирога не нужно долго возиться с мукой или отдельно готовить начинку: достаточно нарезать фрукты и тыкву, выложить их в форму и залить тестом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- тыква — 100 г;
- яблоко — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 4–5 ст. л.;
- соль и ванилин — по щепотке;
- молоко — 100 мл;
- растительное масло — 6 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- мука — 8–9 ст. л. с горкой и немного для формы;
- сливочное масло — для формы.
Способ приготовления
- Тыкву и яблоко нарезать небольшими одинаковыми кубиками, смешать с 1 ст. л. сахара и оставить на время приготовления теста.
- Яйца взбить с оставшимся сахаром, солью и ванилином.
- Добавить молоко и растительное масло, всыпать разрыхлитель и муку.
- При необходимости добавить ещё одну ложку муки. Тесто должно напоминать густую сметану.
- Форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой.
- Выложить тыкву с яблоком без сока, залить тестом и разровнять.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 40–45 минут. Слегка остудить и нарезать.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.