Гарбуз, яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбуз і яблука — чудове поєднання для домашньої випічки, особливо коли хочеться приготувати щось ароматне. Для цього пирога не потрібно довго возитися з борошном або окремо готувати начинку: достатньо нарізати фрукти та гарбуз, викласти їх у форму й залити тістом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз — 100 г;

яблуко — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 4–5 ст. л.;

сіль і ванілін — по дрібці;

молоко — 100 мл;

олія — 6 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

борошно — 8–9 ст. л. з гіркою та трохи для форми;

вершкове масло — для форми.

Спосіб приготування

Гарбуз і яблуко нарізати невеликими однаковими кубиками, змішати з 1 ст. л. цукру та залишити на час приготування тіста. Яйця збити з рештою цукру, сіллю та ваніліном. Додати молоко й олію, всипати розпушувач і борошно. За потреби додати ще одну ложку борошна. Тісто має нагадувати густу сметану. Форму змастити вершковим маслом і присипати борошном. Викласти гарбуз із яблуком без соку, залити тістом і розрівняти. Випікати за температури 180 °C приблизно 40–45 хвилин. Трохи охолодити й нарізати.

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