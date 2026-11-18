Пиріг "Знахідка": потрібно залити тістом гарбуз та яблука
Ua ru
18 листопада 2026 03:04
Фото: smachnenke.com.ua
Гарбуз, яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua
Гарбуз і яблука — чудове поєднання для домашньої випічки, особливо коли хочеться приготувати щось ароматне. Для цього пирога не потрібно довго возитися з борошном або окремо готувати начинку: достатньо нарізати фрукти та гарбуз, викласти їх у форму й залити тістом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — 100 г;
- яблуко — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 4–5 ст. л.;
- сіль і ванілін — по дрібці;
- молоко — 100 мл;
- олія — 6 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- борошно — 8–9 ст. л. з гіркою та трохи для форми;
- вершкове масло — для форми.
Спосіб приготування
- Гарбуз і яблуко нарізати невеликими однаковими кубиками, змішати з 1 ст. л. цукру та залишити на час приготування тіста.
- Яйця збити з рештою цукру, сіллю та ваніліном.
- Додати молоко й олію, всипати розпушувач і борошно.
- За потреби додати ще одну ложку борошна. Тісто має нагадувати густу сметану.
- Форму змастити вершковим маслом і присипати борошном.
- Викласти гарбуз із яблуком без соку, залити тістом і розрівняти.
- Випікати за температури 180 °C приблизно 40–45 хвилин. Трохи охолодити й нарізати.
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