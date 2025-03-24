Тушкована капуста з овочами — проста, смачна і пісна страва

Овочеве рагу. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ця тушкована капуста з овочами стане улюбленою стравою на вашій кухні. Вона ситна, ароматна та готується без м’яса — чудовий варіант для пісного меню або легкої вечері. Простий рецепт з доступних інгредієнтів, який смакує краще, ніж здається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

картопля — 4 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

капуста — 600–700 г;

часник — 2 зубчики;

томатна паста — 1 ст. л.;

овочевий бульйон — 150 мл;

паприка — за смаком;

лавровий лист — 1 шт.;

сіль — за смаком;

суміш перців — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Картоплю нарізати кубиками й злегка обсмажити на сковороді з олією до легкого рум’янцю.

Картопля на пательні. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти або нарізати тонкою соломкою. Пасерувати овочі до м’якості, додати паприку, подрібнений часник і томатну пасту, перемішати.

Нарізана капуста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати обсмажену картоплю та нашатковану капусту, все ретельно перемішати. Влити овочевий бульйон, накрити кришкою й тушкувати на слабкому вогні близько 25 хвилин, помішуючи кожні 4–5 хвилин.

Картопля та капуста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

За 5 хвилин до готовності додати сіль, суміш перців і лавровий лист.

Приготування рагу. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готову страву подати гарячою — ароматна, соковита та дуже смачна тушкована капуста з овочами готова.



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