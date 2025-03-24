Тушкована капуста з овочами — проста, смачна і пісна страва

Пісна страва, яка легко затьмарить м’ясо — рецепт овочевого рагу
Ця тушкована капуста з овочами стане улюбленою стравою на вашій кухні. Вона ситна, ароматна та готується без м’яса — чудовий варіант для пісного меню або легкої вечері. Простий рецепт з доступних інгредієнтів, який смакує краще, ніж здається.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля — 4 шт.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- капуста — 600–700 г;
- часник — 2 зубчики;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- овочевий бульйон — 150 мл;
- паприка — за смаком;
- лавровий лист — 1 шт.;
- сіль — за смаком;
- суміш перців — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Картоплю нарізати кубиками й злегка обсмажити на сковороді з олією до легкого рум’янцю.
Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти або нарізати тонкою соломкою. Пасерувати овочі до м’якості, додати паприку, подрібнений часник і томатну пасту, перемішати.
Додати обсмажену картоплю та нашатковану капусту, все ретельно перемішати. Влити овочевий бульйон, накрити кришкою й тушкувати на слабкому вогні близько 25 хвилин, помішуючи кожні 4–5 хвилин.
За 5 хвилин до готовності додати сіль, суміш перців і лавровий лист.
Готову страву подати гарячою — ароматна, соковита та дуже смачна тушкована капуста з овочами готова.
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