Тушеная капуста с овощами — простое, вкусное и постное блюдо

Постное блюдо, которое легко затмит мясо — рецепт овощного рагу
Эта тушеная капуста с овощами станет любимым блюдом на вашей кухне. Оно сытное, ароматное и готовится без мяса — отличный вариант для постного меню или легкого ужина. Простой рецепт из доступных ингредиентов, который на вкус лучше, чем кажется.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- картофель — 4 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- капуста — 600-700 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- овощной бульон — 150 мл.;
- паприка — по вкусу;
- лавровый лист — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- смесь перцев — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Картофель нарезать кубиками и слегка обжарить на сковороде с маслом до легкого румянца.
Лук нарезать полукольцами, морковь натереть или нарезать тонкой соломкой. Пассеровать овощи до мягкости, добавить паприку, измельченный чеснок и томатную пасту, перемешать.
Добавить обжаренный картофель и нашинкованную капусту, все тщательно перемешать. Влить овощной бульон, накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 25 минут, помешивая каждые 4-5 минут.
За 5 минут до готовности добавить соль, смесь перцев и лавровый лист.
Готовое блюдо подать горячим — ароматная, сочная и очень вкусная тушеная капуста с овощами готова.
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