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Постное блюдо, которое легко затмит мясо — рецепт овощного рагу

24 марта 2025 04:04
Марина Евтягина - Редактор
Тушеная капуста с овощами — простое, вкусное и постное блюдо
Овощное рагу. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Марина Евтягина - Редактор

Эта тушеная капуста с овощами станет любимым блюдом на вашей кухне. Оно сытное, ароматное и готовится без мяса — отличный вариант для постного меню или легкого ужина. Простой рецепт из доступных ингредиентов, который на вкус лучше, чем кажется.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • картофель — 4 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • капуста — 600-700 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • овощной бульон — 150 мл.;
  • паприка — по вкусу;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • смесь перцев — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Картофель нарезать кубиками и слегка обжарить на сковороде с маслом до легкого румянца.

рецепт пісного рагу
Картофель на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Лук нарезать полукольцами, морковь натереть или нарезать тонкой соломкой. Пассеровать овощи до мягкости, добавить паприку, измельченный чеснок и томатную пасту, перемешать.

рецепт пісного рагу з картоплею та капустою
Нарезанная капуста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить обжаренный картофель и нашинкованную капусту, все тщательно перемешать. Влить овощной бульон, накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 25 минут, помешивая каждые 4-5 минут.

рецепт пісного рагу з овочами
Картофель и капуста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

За 5 минут до готовности добавить соль, смесь перцев и лавровый лист.

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Приготовление рагу. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готовое блюдо подать горячим — ароматная, сочная и очень вкусная тушеная капуста с овощами готова.

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