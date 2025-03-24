Тушеная капуста с овощами — простое, вкусное и постное блюдо

Овощное рагу. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Эта тушеная капуста с овощами станет любимым блюдом на вашей кухне. Оно сытное, ароматное и готовится без мяса — отличный вариант для постного меню или легкого ужина. Простой рецепт из доступных ингредиентов, который на вкус лучше, чем кажется.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

картофель — 4 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

капуста — 600-700 г;

чеснок — 2 зубчика;

томатная паста — 1 ст. л.;

овощной бульон — 150 мл.;

паприка — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.;

соль — по вкусу;

смесь перцев — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Картофель нарезать кубиками и слегка обжарить на сковороде с маслом до легкого румянца.

Картофель на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Лук нарезать полукольцами, морковь натереть или нарезать тонкой соломкой. Пассеровать овощи до мягкости, добавить паприку, измельченный чеснок и томатную пасту, перемешать.

Нарезанная капуста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить обжаренный картофель и нашинкованную капусту, все тщательно перемешать. Влить овощной бульон, накрыть крышкой и тушить на слабом огне около 25 минут, помешивая каждые 4-5 минут.

Картофель и капуста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

За 5 минут до готовности добавить соль, смесь перцев и лавровый лист.

Приготовление рагу. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готовое блюдо подать горячим — ароматная, сочная и очень вкусная тушеная капуста с овощами готова.



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