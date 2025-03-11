Пісні капустяні котлети — смачний, корисний та бюджетний рецепт для посту

Капустяні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо шукаєте смачну пісну страву, ці капустяні котлети стануть чудовим варіантом. Вони виходять ніжними, соковитими та дуже ароматними, а готуються з найпростіших продуктів. Ідеально для посту та здорового харчування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

капуста — 1 шт.;

манна крупа — 0,5 склянки;

відварене пшоно — 4 ст. л. (або інша каша: рис, гречка, вівсянка);

борошно — 2 ст. л.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

свіжа зелень (кріп або петрушка);

спеції (суміш сухих овочів, чорний перець) — на смак;

сіль — на смак;

панірувальні сухарі — для обвалювання;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Капусту нарізати шматками, опустити в киплячу підсолену воду та варити 3 хвилини. Відкинути на друшляк, щоб стікала зайва рідина, та залишити охолоджуватися. Капусту пропустити через м’ясорубку або подрібнити у блендері.

Варена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нарізати зелень. Моркву натерти на дрібній тертці, цибулю нарізати кубиками. До подрібненої капусти додати спеції, чорний перець, сіль, манну крупу. Перемішати.

Приготування фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Додати натерту моркву, подрібнену цибулю, нарізану зелень, борошно та відварене пшоно (або іншу кашу). Ретельно перемішати до однорідності.

Подрібнена зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати котлети, обваляти у панірувальних сухарях. Викласти на розігріту сковороду з олією. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з одного боку. Перевернути, накрити кришкою та довести до готовності на слабкому вогні.

Котлети на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Готові котлети викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Готові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати гарячими зі сметанним соусом або улюбленим гарніром.

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