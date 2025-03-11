Пісні капустяні котлети — смачний, корисний та бюджетний рецепт для посту

Пісні капустяні котлети — ідеальна страва для Великого посту
Якщо шукаєте смачну пісну страву, ці капустяні котлети стануть чудовим варіантом. Вони виходять ніжними, соковитими та дуже ароматними, а готуються з найпростіших продуктів. Ідеально для посту та здорового харчування.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста — 1 шт.;
- манна крупа — 0,5 склянки;
- відварене пшоно — 4 ст. л. (або інша каша: рис, гречка, вівсянка);
- борошно — 2 ст. л.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- свіжа зелень (кріп або петрушка);
- спеції (суміш сухих овочів, чорний перець) — на смак;
- сіль — на смак;
- панірувальні сухарі — для обвалювання;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Капусту нарізати шматками, опустити в киплячу підсолену воду та варити 3 хвилини. Відкинути на друшляк, щоб стікала зайва рідина, та залишити охолоджуватися. Капусту пропустити через м’ясорубку або подрібнити у блендері.
Дрібно нарізати зелень. Моркву натерти на дрібній тертці, цибулю нарізати кубиками. До подрібненої капусти додати спеції, чорний перець, сіль, манну крупу. Перемішати.
Додати натерту моркву, подрібнену цибулю, нарізану зелень, борошно та відварене пшоно (або іншу кашу). Ретельно перемішати до однорідності.
Сформувати котлети, обваляти у панірувальних сухарях. Викласти на розігріту сковороду з олією. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з одного боку. Перевернути, накрити кришкою та довести до готовності на слабкому вогні.
Готові котлети викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
Подавати гарячими зі сметанним соусом або улюбленим гарніром.
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