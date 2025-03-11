Постные капустные котлеты — вкусный, полезный и бюджетный рецепт для поста

Капустные котлеты из капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Если ищете вкусное постное блюдо, эти капустные котлеты станут отличным вариантом. Они получаются нежными, сочными и очень ароматными, а готовятся из самых простых продуктов. Идеально для поста и здорового питания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

капуста — 1 шт.;

манная крупа — 0,5 стакана;

отваренное пшено — 4 ст. л. (или другая каша: рис, гречка, овсянка);

мука — 2 ст. л.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

свежая зелень (укроп или петрушка);

специи (смесь сухих овощей, черный перец) — по вкусу;

соль — по вкусу;

панировочные сухари — для обвалки;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Капусту нарезать кусками, опустить в кипящую подсоленную воду и варить 3 минуты. Откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, и оставить охлаждаться. Капусту пропустить через мясорубку или измельчить в блендере.

Вареная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко нарезать зелень. Морковь натереть на мелкой терке, лук нарезать кубиками. К измельченной капусте добавить специи, черный перец, соль, манную крупу. Перемешать.

Приготовление фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить натертую морковь, измельченный лук, нарезанную зелень, муку и отваренное пшено (или другую кашу). Тщательно перемешать до однородности.

Измельченная зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях. Выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с одной стороны. Перевернуть, накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне.

Котлеты на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Готовые котлеты на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать горячими со сметанным соусом или любимым гарниром.

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