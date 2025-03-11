Постные капустные котлеты — вкусный, полезный и бюджетный рецепт для поста

Постные капустные котлеты — идеальное блюдо для Великого поста
Если ищете вкусное постное блюдо, эти капустные котлеты станут отличным вариантом. Они получаются нежными, сочными и очень ароматными, а готовятся из самых простых продуктов. Идеально для поста и здорового питания.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста — 1 шт.;
- манная крупа — 0,5 стакана;
- отваренное пшено — 4 ст. л. (или другая каша: рис, гречка, овсянка);
- мука — 2 ст. л.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- свежая зелень (укроп или петрушка);
- специи (смесь сухих овощей, черный перец) — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- панировочные сухари — для обвалки;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Капусту нарезать кусками, опустить в кипящую подсоленную воду и варить 3 минуты. Откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, и оставить охлаждаться. Капусту пропустить через мясорубку или измельчить в блендере.
Мелко нарезать зелень. Морковь натереть на мелкой терке, лук нарезать кубиками. К измельченной капусте добавить специи, черный перец, соль, манную крупу. Перемешать.
Добавить натертую морковь, измельченный лук, нарезанную зелень, муку и отваренное пшено (или другую кашу). Тщательно перемешать до однородности.
Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях. Выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с одной стороны. Перевернуть, накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне.
Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Подавать горячими со сметанным соусом или любимым гарниром.
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