Тушкована капуста зі свинячими реберцями — соковита, ситна та неймовірно смачна

Тушкована капуста зі свинячими реберцями. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Ситна, ароматна та неймовірно ніжна тушкована капуста зі свинячими реберцями — страва, яка ніколи не набридає. Готується просто, а виходить настільки смачно, що обов’язково стане улюбленою в вашому меню.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

свинячі ребра — 800 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

морква — 100 г;

томатна паста — 1 ст. л.;

капуста — 1,2–1,5 кг;

лавровий лист — 1 шт.;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Свинячі реберця промити, обсушити та нарізати порційними шматками. Розігріти сковороду або казан, влити трохи олії. Викласти реберця та обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки.

Свинячі ребра. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на великій тертці. Додати до реберець, перемішати та смажити ще 5 хвилин.

Томатна паста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Додати томатну пасту, перемішати. Нарізати капусту тонкою соломкою, викласти в сковороду або казан, перемішати.

Тушкована капуста з ребрами. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Посолити, поперчити, додати лавровий лист. Накрити кришкою та тушкувати на середньому вогні 40–50 хвилин, періодично помішуючи. За 5 хвилин до готовності додати подрібнений часник, перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашоб добіркою рецептів, які ідеально підходять для щоденних раціонів



Спробуйте посипати курку содою — дивовижний рецепт м'яса.

Або зверніть увагу на сало "по-українськи" — рецепт продукції вищої якості.

Також радимо ознайомитися з бюджетним і корисним рецептом хека в соусі на сковороді.

Ще радимо приготувати заливний пиріг на сметані з капустою на сковороді.

Також ми писали про рецепт змусить вас забути про дієти — запечена картопля з начинкою.

Ще ми писали про ідеальну кашу, гречку "по-панськи" — мало хто знає цей рецепт.

Також звернуіть увагу на рецепт, який буде доречним на вечерю — соковите куряче філе з помідорами та моцарелою, готується без зайвого жиру.