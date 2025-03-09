Тушкована капуста зі свинячими реберцями — соковита, ситна та неймовірно смачна

Тушкована капуста зі свинячими реберцями — класичний рецепт
Ситна, ароматна та неймовірно ніжна тушкована капуста зі свинячими реберцями — страва, яка ніколи не набридає. Готується просто, а виходить настільки смачно, що обов’язково стане улюбленою в вашому меню.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- свинячі ребра — 800 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- морква — 100 г;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- капуста — 1,2–1,5 кг;
- лавровий лист — 1 шт.;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Свинячі реберця промити, обсушити та нарізати порційними шматками. Розігріти сковороду або казан, влити трохи олії. Викласти реберця та обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки.
Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на великій тертці. Додати до реберець, перемішати та смажити ще 5 хвилин.
Додати томатну пасту, перемішати. Нарізати капусту тонкою соломкою, викласти в сковороду або казан, перемішати.
Посолити, поперчити, додати лавровий лист. Накрити кришкою та тушкувати на середньому вогні 40–50 хвилин, періодично помішуючи. За 5 хвилин до готовності додати подрібнений часник, перемішати.
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