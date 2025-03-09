Тушеная капуста со свиными ребрышками — сочная, сытная и невероятно вкусная

Тушеная капуста со свиными ребрышками. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Сытная, ароматная и невероятно нежная тушеная капуста со свиными ребрышками — блюдо, которое никогда не надоедает. Готовится просто, а получается настолько вкусно, что обязательно станет любимым в вашем меню.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

свиные ребра — 800 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

морковь — 100 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

капуста — 1,2-1,5 кг;

лавровый лист — 1 шт.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Свиные ребрышки промыть, обсушить и нарезать порционными кусками. Разогреть сковороду или казан, влить немного масла. Выложить ребрышки и обжарить с обеих сторон до румяной корочки.

Свиные ребра. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. Добавить к ребрышкам, перемешать и жарить еще 5 минут.

Томатная паста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить томатную пасту, перемешать. Нарезать капусту тонкой соломкой, выложить в сковороду или казан, перемешать.

Тушеная капуста с ребрами. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Посолить, поперчить, добавить лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне 40-50 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавить измельченный чеснок, перемешать.

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