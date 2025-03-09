Тушеная капуста со свиными ребрышками — сочная, сытная и невероятно вкусная

Тушеная капуста со свиными ребрышками — классический рецепт
Сытная, ароматная и невероятно нежная тушеная капуста со свиными ребрышками — блюдо, которое никогда не надоедает. Готовится просто, а получается настолько вкусно, что обязательно станет любимым в вашем меню.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- свиные ребра — 800 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- морковь — 100 г;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- капуста — 1,2-1,5 кг;
- лавровый лист — 1 шт.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Свиные ребрышки промыть, обсушить и нарезать порционными кусками. Разогреть сковороду или казан, влить немного масла. Выложить ребрышки и обжарить с обеих сторон до румяной корочки.
Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. Добавить к ребрышкам, перемешать и жарить еще 5 минут.
Добавить томатную пасту, перемешать. Нарезать капусту тонкой соломкой, выложить в сковороду или казан, перемешать.
Посолить, поперчить, добавить лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне 40-50 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавить измельченный чеснок, перемешать.
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