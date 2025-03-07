Вечеря Лінива невістка — швидко, просто і неймовірно смачно

Вечеря Лінива невістка — це так смачно, що можна готувати щодня
Якщо не хочеться довго стояти на кухні, але хочеться смачної домашньої вечері — цей рецепт саме для вас! "Лінива невістка" підкорює простотою та ніжним смаком, а готується так легко, що можна робити її хоч кожного дня.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряча грудка — 800 г;
- вода — 1 л;
- сіль — 1 ч. л.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 0,5 шт.;
- перець горошком — 7–10 шт.;
- часник — 3 зубчики.
Для кляру:
- сметана — 2 ст. л.;
- яйця — 2 шт.;
- гірчиця — 0,5 ч. л.;
- сухий часник — 0,5 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- італійські трави — 1 ч. л.;
- сіль, перець — за смаком;
- борошно — 2 ст. л.
Спосіб приготування
У каструлю налити воду, додати курячу грудку, сіль, моркву, цибулю та перець горошком. Довести до кипіння, накрити кришкою та варити 15–20 хвилин. Потім охолодити й нарізати невеликими шматочками.
Змішати сметану, яйця, гірчицю, сухий часник, паприку, італійські трави, сіль і перець. Додати борошно й ретельно перемішати до однорідності.
Розігріти олію на сковороді, додати подрібнений часник для аромату, трохи обсмажити, потім прибрати його.
Обмакувати шматочки курки в клярі й обсмажувати на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
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