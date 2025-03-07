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Вечеря Лінива невістка — це так смачно, що можна готувати щодня

7 березня 2025 00:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Вечеря Лінива невістка — швидко, просто і неймовірно смачно
Вечеря "Лінива невістка". Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо не хочеться довго стояти на кухні, але хочеться смачної домашньої вечері — цей рецепт саме для вас! "Лінива невістка" підкорює простотою та ніжним смаком, а готується так легко, що можна робити її хоч кожного дня.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • куряча грудка — 800 г;
  • вода — 1 л;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 0,5 шт.;
  • перець горошком — 7–10 шт.;
  • часник — 3 зубчики.

Для кляру:

  • сметана — 2 ст. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • гірчиця — 0,5 ч. л.;
  • сухий часник — 0,5 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • італійські трави — 1 ч. л.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • борошно — 2 ст. л.

Спосіб приготування

У каструлю налити воду, додати курячу грудку, сіль, моркву, цибулю та перець горошком. Довести до кипіння, накрити кришкою та варити 15–20 хвилин. Потім охолодити й нарізати невеликими шматочками.

рецепт вечері з курячої грудки в клярі
Куряче філе. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати сметану, яйця, гірчицю, сухий часник, паприку, італійські трави, сіль і перець. Додати борошно й ретельно перемішати до однорідності.

рецепт швидкої вечері з курячої грудки в клярі
Яйця та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію на сковороді, додати подрібнений часник для аромату, трохи обсмажити, потім прибрати його.

рецепт швидкої вечері з курячої грудки
Шматочки курячого філе. Фото: gospodynka.com.ua

Обмакувати шматочки курки в клярі й обсмажувати на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

рецепт швидкої вечері
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

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