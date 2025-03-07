Вечеря Лінива невістка — швидко, просто і неймовірно смачно

Вечеря "Лінива невістка". Фото: gospodynka.com.ua

Якщо не хочеться довго стояти на кухні, але хочеться смачної домашньої вечері — цей рецепт саме для вас! "Лінива невістка" підкорює простотою та ніжним смаком, а готується так легко, що можна робити її хоч кожного дня.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

куряча грудка — 800 г;

вода — 1 л;

сіль — 1 ч. л.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 0,5 шт.;

перець горошком — 7–10 шт.;

часник — 3 зубчики.

Для кляру:

сметана — 2 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

гірчиця — 0,5 ч. л.;

сухий часник — 0,5 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

італійські трави — 1 ч. л.;

сіль, перець — за смаком;

борошно — 2 ст. л.

Спосіб приготування

У каструлю налити воду, додати курячу грудку, сіль, моркву, цибулю та перець горошком. Довести до кипіння, накрити кришкою та варити 15–20 хвилин. Потім охолодити й нарізати невеликими шматочками.

Куряче філе. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати сметану, яйця, гірчицю, сухий часник, паприку, італійські трави, сіль і перець. Додати борошно й ретельно перемішати до однорідності.

Яйця та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію на сковороді, додати подрібнений часник для аромату, трохи обсмажити, потім прибрати його.

Шматочки курячого філе. Фото: gospodynka.com.ua

Обмакувати шматочки курки в клярі й обсмажувати на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

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