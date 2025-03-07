Ужин Ленивая невестка — быстро, просто и невероятно вкусно

Ужин Ленивая невестка — так вкусно, что можно готовить ежедневно
Если не хочется долго стоять на кухне, но хочется вкусного домашнего ужина — этот рецепт именно для вас! "Ленивая невестка" покоряет простотой и нежным вкусом, а готовится так легко, что можно делать ее хоть каждый день.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриная грудка — 800 г;
- вода — 1 л.;
- соль — 1 ч. л.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 0,5 шт.;
- перец горошком — 7-10 шт.;
- чеснок — 3 зубчика.
Для кляра:
- сметана — 2 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- горчица — 0,5 ч. л.;
- сухой чеснок — 0,5 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- итальянские травы — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- мука — 2 ст. л.
Способ приготовления
В кастрюлю налить воду, добавить куриную грудку, соль, морковь, лук и перец горошком. Довести до кипения, накрыть крышкой и варить 15-20 минут. Затем охладить и нарезать небольшими кусочками.
Смешать сметану, яйца, горчицу, сухой чеснок, паприку, итальянские травы, соль и перец. Добавить муку и тщательно перемешать до однородности.
Разогреть масло на сковороде, добавить измельченный чеснок для аромата, немного обжарить, затем убрать его.
Обмакивать кусочки курицы в кляре и обжаривать на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
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