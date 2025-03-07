Ужин Ленивая невестка — быстро, просто и невероятно вкусно

Ужин "Ленивая невестка". Фото: gospodynka.com.ua

Если не хочется долго стоять на кухне, но хочется вкусного домашнего ужина — этот рецепт именно для вас! "Ленивая невестка" покоряет простотой и нежным вкусом, а готовится так легко, что можно делать ее хоть каждый день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

куриная грудка — 800 г;

вода — 1 л.;

соль — 1 ч. л.;

морковь — 1 шт.;

лук — 0,5 шт.;

перец горошком — 7-10 шт.;

чеснок — 3 зубчика.

Для кляра:

сметана — 2 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

горчица — 0,5 ч. л.;

сухой чеснок — 0,5 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

итальянские травы — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

мука — 2 ст. л.

Способ приготовления

В кастрюлю налить воду, добавить куриную грудку, соль, морковь, лук и перец горошком. Довести до кипения, накрыть крышкой и варить 15-20 минут. Затем охладить и нарезать небольшими кусочками.

Куриное филе. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать сметану, яйца, горчицу, сухой чеснок, паприку, итальянские травы, соль и перец. Добавить муку и тщательно перемешать до однородности.

Яйца и специи. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть масло на сковороде, добавить измельченный чеснок для аромата, немного обжарить, затем убрать его.

Кусочки куриного филе. Фото: gospodynka.com.ua

Обмакивать кусочки курицы в кляре и обжаривать на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

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