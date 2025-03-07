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Ужин Ленивая невестка — так вкусно, что можно готовить ежедневно

7 марта 2025 00:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ужин Ленивая невестка — быстро, просто и невероятно вкусно
Ужин "Ленивая невестка". Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если не хочется долго стоять на кухне, но хочется вкусного домашнего ужина — этот рецепт именно для вас! "Ленивая невестка" покоряет простотой и нежным вкусом, а готовится так легко, что можно делать ее хоть каждый день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • куриная грудка — 800 г;
  • вода — 1 л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 0,5 шт.;
  • перец горошком — 7-10 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика.

Для кляра:

  • сметана — 2 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • горчица — 0,5 ч. л.;
  • сухой чеснок — 0,5 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • итальянские травы — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • мука — 2 ст. л.

Способ приготовления

В кастрюлю налить воду, добавить куриную грудку, соль, морковь, лук и перец горошком. Довести до кипения, накрыть крышкой и варить 15-20 минут. Затем охладить и нарезать небольшими кусочками.

рецепт вечері з курячої грудки в клярі
Куриное филе. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать сметану, яйца, горчицу, сухой чеснок, паприку, итальянские травы, соль и перец. Добавить муку и тщательно перемешать до однородности.

рецепт швидкої вечері з курячої грудки в клярі
Яйца и специи. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть масло на сковороде, добавить измельченный чеснок для аромата, немного обжарить, затем убрать его.

рецепт швидкої вечері з курячої грудки
Кусочки куриного филе. Фото: gospodynka.com.ua

Обмакивать кусочки курицы в кляре и обжаривать на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

рецепт швидкої вечері
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

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