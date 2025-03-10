Пісний манник "4 склянки" — пухка випічка без молока та яєць
Шукаєте простий рецепт випічки без зайвих інгредієнтів? Пісний манник "4 склянки" — це ідеальна випічка без молока та яєць, яка завжди виходить ніжною, пухкою та ароматною. Мінімум продуктів, а результат чудовий.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- манка — 1 склянка;
- цукор — 1 склянка;
- борошно — 1 склянка;
- вода — 1 склянка;
- олія — 70 мл;
- розпушувач — 10 г;
- сіль — дрібка;
- ванільний цукор — за смаком;
- фрукти — за бажанням.
Спосіб приготування
У глибокій мисці змішати манку, цукор і воду. Добре перемішати та залишити на 20 хвилин, щоб манка набрякла.
Додати дрібку солі, ванільний цукор, олію та ще раз перемішати. Всипати просіяне борошно та розпушувач. Замісити однорідне тісто.
Вилити тісто у змащену форму. За бажанням викласти зверху фрукти. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 60 хвилин, до сухої шпажки.
Дати пирогу трохи охолонути, потім нарізати порційними шматочками та подавати.
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