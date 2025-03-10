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Пісний манник "4 склянки" — пухка випічка без молока та яєць

10 березня 2025 04:12
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пісний манник 4 склянки — пухка випічка без молока та яєць
Пісний манник "4 склянки". Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте простий рецепт випічки без зайвих інгредієнтів? Пісний манник "4 склянки" — це ідеальна випічка без молока та яєць, яка завжди виходить ніжною, пухкою та ароматною. Мінімум продуктів, а результат чудовий.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • манка — 1 склянка;
  • цукор — 1 склянка;
  • борошно — 1 склянка;
  • вода — 1 склянка;
  • олія — 70 мл;
  • розпушувач — 10 г;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор — за смаком;
  • фрукти — за бажанням.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати манку, цукор і воду. Добре перемішати та залишити на 20 хвилин, щоб манка набрякла.

пісний манник або десерт
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати дрібку солі, ванільний цукор, олію та ще раз перемішати. Всипати просіяне борошно та розпушувач. Замісити однорідне тісто.

як приготувати пісний манник або десерт
Додавання борошна. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Вилити тісто у змащену форму. За бажанням викласти зверху фрукти. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 60 хвилин, до сухої шпажки.

як приготувати пісний манник
Тісто для манника. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Дати пирогу трохи охолонути, потім нарізати порційними шматочками та подавати.

як приготувати манник
Додавання яблук. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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