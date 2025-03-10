Постный манник "4 стакана" — воздушная выпечка без молока и яиц
Ищете простой рецепт выпечки без лишних ингредиентов? Постный манник "4 стакана" — это идеальная выпечка без молока и яиц, которая всегда получается нежной, пышной и ароматной. Минимум продуктов, а результат замечательный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- манка — 1 стакан;
- сахар — 1 стакан;
- мука — 1 стакан;
- вода — 1 стакан;
- масло — 70 мл.;
- разрыхлитель — 10 г;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — по вкусу;
- фрукты — по желанию.
Способ приготовления
В глубокой миске смешать манку, сахар и воду. Хорошо перемешать и оставить на 20 минут, чтобы манка набухла.
Добавить щепотку соли, ванильный сахар, масло и еще раз перемешать. Всыпать просеянную муку и разрыхлитель. Замесить однородное тесто.
Вылить тесто в смазанную форму. По желанию выложить сверху фрукты. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 60 минут, до сухой шпажки.
Дать пирогу немного остыть, затем нарезать порционными кусочками и подавать.
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