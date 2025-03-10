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Постный манник "4 стакана" — воздушная выпечка без молока и яиц

10 марта 2025 04:12
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Постный манник 4 стакана — воздушная выпечка без молока и яиц
Постный манник "4 стакана". Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете простой рецепт выпечки без лишних ингредиентов? Постный манник "4 стакана" — это идеальная выпечка без молока и яиц, которая всегда получается нежной, пышной и ароматной. Минимум продуктов, а результат замечательный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • манка — 1 стакан;
  • сахар — 1 стакан;
  • мука — 1 стакан;
  • вода — 1 стакан;
  • масло — 70 мл.;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — по вкусу;
  • фрукты — по желанию.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать манку, сахар и воду. Хорошо перемешать и оставить на 20 минут, чтобы манка набухла.

пісний манник або десерт
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить щепотку соли, ванильный сахар, масло и еще раз перемешать. Всыпать просеянную муку и разрыхлитель. Замесить однородное тесто.

як приготувати пісний манник або десерт
Добавление муки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Вылить тесто в смазанную форму. По желанию выложить сверху фрукты. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 60 минут, до сухой шпажки.

як приготувати пісний манник
Тесто для манника. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Дать пирогу немного остыть, затем нарезать порционными кусочками и подавать.

як приготувати манник
Добавление яблок. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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