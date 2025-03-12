Пісна квасоля у томатному соусі — недорогий рецепт

Квасоля у томатному соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Ситна, ароматна та проста у приготуванні квасоля в томатному соусі — це ідеальне рішення для швидкого обіду чи вечері. Мінімум витрат, а результат перевершує всі очікування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

квасоля — 400 г;

цибуля — 5 шт.;

томатна паста — 2–3 ст. л.;

олія — для смаження;

сіль — на смак;

чорний перець — на смак;

хмелі-сунелі — на смак.

Спосіб приготування

Квасолю заздалегідь замочити у великій кількості води. Вона має пробути у воді не менше ніж 6 годин, краще залишити на ніч. Перед приготуванням злити воду, промити квасолю, залити свіжою водою та поставити на вогонь. Після закипання зняти піну, додати сіль і варити на маленькому вогні до готовності, приблизно 1 годину.

Квасоля у воді. Фото: smachnenke.com.ua

Поки вариться квасоля, приготувати засмажку. Цибулю нарізати чверть кільцями. На сковороді розігріти олію, додати цибулю та смажити до напівпрозорості. Додати томатну пасту, перемішати. Якщо плануєте подавати квасолю як основну страву, можна додати 100–150 мл води для соусу. Тушкувати ще 2 хвилини та зняти з вогню.

Червона квасоля. Фото: smachnenke.com.ua

Готову квасолю змішати із засмажкою, розкласти по горщиках для запікання. Додати спеції: сіль, чорний перець, хмелі-сунелі, солодку паприку.

Цибуля та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Влити по 2–3 ст. л. води у кожен горщик. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 30 хвилин.

Квасоля у горщику. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо немає горщиків, можна запікати у формі під фольгою. Готову квасолю подавати як самостійну страву або з картопляним пюре чи рисом.

Квасоля в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Раніше ми писали про бюджетний, але дуже корисний і смачний салат з буряків.

Також ми писали про рецепт пісного борщу від Євгена Клопотенка.

Ще ми розповідали про рецепт пісної тушкованої капусти з секретами від досвідчених господинь.

Радимо ознайомитися з рецептом квасолі по-грузинськи "Лобіо" — найсмачніша пісна страва.

Зверніть увагу на рецепт пісного борща з вушками з тіста за карпатським рецептом.