Постная фасоль в томатном соусе — недорогой рецепт

Постный рецепт с минимумом затрат — фасоль в томатном соусе
Сытная, ароматная и простая в приготовлении фасоль в томатном соусе — это идеальное решение для быстрого обеда или ужина. Минимум затрат, а результат превосходит все ожидания.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- фасоль — 400 г;
- лук репчатый — 5 шт.;
- томатная паста — 2-3 ст. л.;
- растительное масло — для жарки;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- хмели-сунели — по вкусу.
Способ приготовления
Фасоль заранее замочить в большом количестве воды. Она должна пробыть в воде не менее 6 часов, лучше оставить на ночь. Перед приготовлением слить воду, промыть фасоль, залить свежей водой и поставить на огонь. После закипания снять пену, добавить соль и варить на маленьком огне до готовности, примерно 1 час.
Пока варится фасоль, приготовить зажарку. Лук нарезать кольцами. На сковороде разогреть масло, добавить лук и жарить до полупрозрачности. Добавить томатную пасту, перемешать. Если планируете подавать фасоль как основное блюдо, можно добавить 100-150 мл. воды для соуса. Тушить еще 2 минуты и снять с огня.
Готовую фасоль смешать с зажаркой, разложить по горшочкам для запекания. Добавить специи: соль, черный перец, хмели-сунели, сладкую паприку.
Влить по 2-3 ст. л. воды в каждый горшочек. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30 минут.
Если нет горшочков, можно запекать в форме под фольгой. Готовую фасоль подавать как самостоятельное блюдо или с картофельным пюре или рисом.
Ранее мы писали о бюджетном, но очень полезном и вкусном салате из свеклы.
Также мы писали о рецепте постного борща от Евгения Клопотенко.
Еще мы рассказывали о рецепте постной тушеной капусты с секретами от опытных хозяек.
Советуем ознакомиться с рецептом фасоли по-грузински "Лобио" — самое вкусное постное блюдо.
Обратите внимание на рецепт постного борща с ушками из теста по карпатскому рецепту.
Читайте Новини.LIVE!