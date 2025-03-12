Постная фасоль в томатном соусе — недорогой рецепт

Фасоль в томатном соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Сытная, ароматная и простая в приготовлении фасоль в томатном соусе — это идеальное решение для быстрого обеда или ужина. Минимум затрат, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

фасоль — 400 г;

лук репчатый — 5 шт.;

томатная паста — 2-3 ст. л.;

растительное масло — для жарки;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

хмели-сунели — по вкусу.

Способ приготовления

Фасоль заранее замочить в большом количестве воды. Она должна пробыть в воде не менее 6 часов, лучше оставить на ночь. Перед приготовлением слить воду, промыть фасоль, залить свежей водой и поставить на огонь. После закипания снять пену, добавить соль и варить на маленьком огне до готовности, примерно 1 час.

Фасоль в воде. Фото: smachnenke.com.ua

Пока варится фасоль, приготовить зажарку. Лук нарезать кольцами. На сковороде разогреть масло, добавить лук и жарить до полупрозрачности. Добавить томатную пасту, перемешать. Если планируете подавать фасоль как основное блюдо, можно добавить 100-150 мл. воды для соуса. Тушить еще 2 минуты и снять с огня.

Красная фасоль. Фото: smachnenke.com.ua

Готовую фасоль смешать с зажаркой, разложить по горшочкам для запекания. Добавить специи: соль, черный перец, хмели-сунели, сладкую паприку.

Лук и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Влить по 2-3 ст. л. воды в каждый горшочек. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30 минут.

Фасоль в горшочке. Фото: smachnenke.com.ua

Если нет горшочков, можно запекать в форме под фольгой. Готовую фасоль подавать как самостоятельное блюдо или с картофельным пюре или рисом.

Фасоль в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

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