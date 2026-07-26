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Головна Смак Пляцок з яблуками та маком: випічка на свято Маковія 1 серпня 2026

Пляцок з яблуками та маком: випічка на свято Маковія 1 серпня 2026

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 03:04
Пляцок із яблуками та маком: святкова випічка з ніжною меренгою
Пляцок з яблуками та маком. Фото: smachnenke.com.ua

На свято Маковія можна приготувати особливу випічку — ароматний пляцок із яблуками та маком. У ньому поєднуються ніжне пісочне тісто, соковиті яблука, солодка макова начинка та легка білкова шапочка. Такий десерт не лише смачний, а й справді прикрашає святковий стіл.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 350 г;
  • вершкове масло — 80 г;
  • цукор — 100 г;
  • жовтки — 3 шт.;
  • сметана — 80 г;
  • амоній — 7 г;
  • какао — 10 г.

Для начинки:

  • яблука очищені — 400 г;
  • мелений мак — 100 г;
  • жовтки — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • манна крупа — 20 г;
  • молоко — 70 мл.

Для меренги:

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  • білки — 5 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • сухий кисіль — 40 г (або 1 ст. л. крохмалю).
рецепт випічки з маком
Тісто з маком та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Жовтки розтерти із цукром, додати сметану, розтоплене масло та амоній.
  2. Поступово всипати просіяне борошно й замісити м’яке тісто.
  3. Приблизно третину тіста змішати з какао, загорнути та покласти в морозильну камеру.
  4. Для макової начинки жовтки перетерти з цукром, додати мак, манку та гаряче молоко.
  5. Перемішати й залишити, щоб маса трохи загусла. Яблука нарізати тонкими скибочками.
  6. Світле тісто розподілити у формі, сформувати бортики.
  7. Викласти яблука, зверху розподілити макову начинку.
  8. Білки збити з цукром до щільної блискучої маси, додати кисіль або крохмаль. Викласти меренгу поверх начинки.
  9. Охолоджене шоколадне тісто натерти зверху на великій тертці.
  10. Випікати пляцок у розігрітій до 160 °C духовці приблизно 90 хвилин.

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рецепт випічка Маковія
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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