Пирог с яблоками и маком: праздничная выпечка с нежной меренгой

Пирог с яблоками и маком: выпечка к празднику Маковея 1 августа 2026 года
На праздник Маковей можно приготовить особую выпечку — ароматный пирог с яблоками и маком. В нём сочетаются нежное песочное тесто, сочные яблоки, сладкая маковая начинка и лёгкая белковая корочка. Такой десерт не только вкусный, но и по-настоящему украшает праздничный стол.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 350 г;
- сливочное масло — 80 г;
- сахар — 100 г;
- желтки — 3 шт.;
- сметана — 80 г;
- аммоний — 7 г;
- какао — 10 г.
Для начинки:
- очищенные яблоки — 400 г;
- молотый мак — 100 г;
- желтки — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- манная крупа — 20 г;
- молоко — 70 мл.
Для меренги:
- белки — 5 шт.;
- сахар — 200 г;
- сухой кисель — 40 г (или 1 ст. л. крахмала).
Способ приготовления
- Желтки растереть с сахаром, добавить сметану, растопленное масло и аммоний.
- Постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое тесто.
- Примерно треть теста смешать с какао, завернуть и положить в морозильную камеру.
- Для маковой начинки желтки растереть с сахаром, добавить мак, манку и горячее молоко.
- Перемешать и оставить, чтобы масса немного загустела. Яблоки нарезать тонкими ломтиками.
- Светлое тесто выложить в форму, сформировать бортики.
- Выложить яблоки, сверху распределить маковую начинку.
- Белки взбить с сахаром до плотной блестящей массы, добавить кисель или крахмал. Выложить меренгу поверх начинки.
- Охлаждённое шоколадное тесто натереть сверху на крупной тёрке.
- Выпекать пирог в разогретой до 160 °C духовке примерно 90 минут.
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