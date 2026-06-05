Польські булочки "Зося": особливе тісто та смачна начинка

Польські булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Ці польські булочки недарма вважаються одними з найсмачніших домашніх ласощів. Ніжне дріжджове тісто, соковита фруктова начинка та кокосова скоринка створюють ідеальне поєднання смаків. Така випічка виходить м’якою, ароматною і буквально тане в роті.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 300 мл.;

сухі дріжджі — 8 г;

цукор — 100 г;

олія — 200 мл.;

яйця — 2 шт.;

ванільний цукор — 18 г;

борошно — 700 г;

сливовий джем — для начинки.

Для сиропу:

цукор — 200 г;

вода — 300 мл.

Для посипання:

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кокосова стружка — 100 г.

Тісто та джем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

У теплому молоці розчинити дріжджі, додати трохи цукру та борошна, залишити на кілька хвилин. Потім додати яйця, олію, ванільний цукор і поступово всипати борошно. Замісити м’яке еластичне тісто та залишити його підходити. Готове тісто поділити на частини, тонко розкачати та нарізати трикутниками. На кожен викласти трохи сливового джему, сформувати рогалики та залишити для повторного підйому. Випікати булочки при температурі 180°C приблизно 15 хвилин до золотистого кольору. Для сиропу проварити воду з цукром 5 хвилин. Теплі булочки злегка змастити сиропом і відразу обкачати в кокосовій стружці.

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