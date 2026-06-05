Польские булочки "Зося": особое тесто и вкусная начинка
Эти польские булочки недаром считаются одними из самых вкусных домашних лакомств. Нежное дрожжевое тесто, сочная фруктовая начинка и кокосовая корочка создают идеальное сочетание вкусов. Такая выпечка получается мягкой, ароматной и буквально тает во рту.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 300 мл.;
- сухие дрожжи — 8 г;
- сахар — 100 г;
- масло — 200 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- ванильный сахар — 18 г;
- мука — 700 г;
- сливовый джем — для начинки.
Для сиропа:
- сахар — 200 г;
- вода — 300 мл.
Для посыпки:
- кокосовая стружка — 100 г.
Способ приготовления
- В теплом молоке растворить дрожжи, добавить немного сахара и муки, оставить на несколько минут.
- Затем добавить яйца, масло, ванильный сахар и постепенно всыпать муку.
- Замесить мягкое эластичное тесто и оставить его подходить.
- Готовое тесто разделить на части, тонко раскатать и нарезать треугольниками.
- На каждый выложить немного сливового джема, сформировать рогалики и оставить для повторного подъема.
- Выпекать булочки при температуре 180°C примерно 15 минут до золотистого цвета.
- Для сиропа проварить воду с сахаром 5 минут.
- Теплые булочки слегка смазать сиропом и сразу обвалять в кокосовой стружке.
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