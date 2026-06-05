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Главная Вкус Польские булочки "Зося": особое тесто и вкусная начинка

Польские булочки "Зося": особое тесто и вкусная начинка

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 03:04
Польские булочки Зося: особое тесто и вкусная начинка
Польские булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Эти польские булочки недаром считаются одними из самых вкусных домашних лакомств. Нежное дрожжевое тесто, сочная фруктовая начинка и кокосовая корочка создают идеальное сочетание вкусов. Такая выпечка получается мягкой, ароматной и буквально тает во рту.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 300 мл.;
  • сухие дрожжи — 8 г;
  • сахар — 100 г;
  • масло — 200 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • ванильный сахар — 18 г;
  • мука — 700 г;
  • сливовый джем — для начинки.

Для сиропа:

  • сахар — 200 г;
  • вода — 300 мл.

Для посыпки:

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  • кокосовая стружка — 100 г.
рецепт польських булочок
Тесто и джем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В теплом молоке растворить дрожжи, добавить немного сахара и муки, оставить на несколько минут.
  2. Затем добавить яйца, масло, ванильный сахар и постепенно всыпать муку.
  3. Замесить мягкое эластичное тесто и оставить его подходить.
  4. Готовое тесто разделить на части, тонко раскатать и нарезать треугольниками.
  5. На каждый выложить немного сливового джема, сформировать рогалики и оставить для повторного подъема.
  6. Выпекать булочки при температуре 180°C примерно 15 минут до золотистого цвета.
  7. Для сиропа проварить воду с сахаром 5 минут.
  8. Теплые булочки слегка смазать сиропом и сразу обвалять в кокосовой стружке.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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