Польские булочки "Зося": особое тесто и вкусная начинка

Польские булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Эти польские булочки недаром считаются одними из самых вкусных домашних лакомств. Нежное дрожжевое тесто, сочная фруктовая начинка и кокосовая корочка создают идеальное сочетание вкусов. Такая выпечка получается мягкой, ароматной и буквально тает во рту.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 300 мл.;

сухие дрожжи — 8 г;

сахар — 100 г;

масло — 200 мл.;

яйца — 2 шт.;

ванильный сахар — 18 г;

мука — 700 г;

сливовый джем — для начинки.

Для сиропа:

сахар — 200 г;

вода — 300 мл.

Для посыпки:

Читайте также:

кокосовая стружка — 100 г.

Тесто и джем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В теплом молоке растворить дрожжи, добавить немного сахара и муки, оставить на несколько минут. Затем добавить яйца, масло, ванильный сахар и постепенно всыпать муку. Замесить мягкое эластичное тесто и оставить его подходить. Готовое тесто разделить на части, тонко раскатать и нарезать треугольниками. На каждый выложить немного сливового джема, сформировать рогалики и оставить для повторного подъема. Выпекать булочки при температуре 180°C примерно 15 минут до золотистого цвета. Для сиропа проварить воду с сахаром 5 минут. Теплые булочки слегка смазать сиропом и сразу обвалять в кокосовой стружке.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.