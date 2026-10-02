Полтавський капусняк із двома видами капусти: наваристий домашній суп

Полтавський капусняк за рецептом наших бабусь: смачніший за борщ
Ua ru
2 жовтня 2026 15:04
Полтавський капусняк. Фото: smachnenke.com.ua
Такий капусняк готують на курячому бульйоні, додаючи одразу два види капусти та пшоно. Суп виходить густим, ситним і чудово підходить для сімейного обіду. Традиційна українська страва, яка чудово зігріває в прохолодні дні.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- курячі стегна — 4 шт.;
- вода — 2,5 л;
- картопля — 400 г;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- томатний сік або протерті помідори — 250 мл;
- свіжа капуста — 200 г;
- квашена капуста — 200 г;
- пшоно — 80 г;
- часник — 3 зубчики;
- насіння кропу — 1 ч. л.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- запашний перець — 6 горошин;
- олія — для смаження;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку;
- цукор — дрібка;
- петрушка — до смаку.
Спосіб приготування
- Залити курячі стегна водою, довести до кипіння, зняти піну та варити близько 30 хвилин.
- М’ясо вийняти, відокремити від кісток. У бульйон додати нарізану картоплю та варити 15 хвилин.
- Для засмажки обсмажити цибулю, додати моркву, томатну пасту, томатний сік, цукор, перець і насіння кропу.
- Тушкувати 5–7 хвилин, наприкінці додати подрібнений часник.
- Свіжу та квашену капусту нашаткувати й додати до бульйону.
- Пшоно промити, обдати окропом і також покласти в каструлю. Варити 15–20 хвилин до готовності.
- Картоплю вийняти, злегка розім’яти та повернути в суп.
- Додати засмажку й куряче м’ясо, покласти лавровий лист і запашний перець.
- Посолити з урахуванням солоності квашеної капусти та варити ще 5–7 хвилин.
- Вимкнути вогонь і залишити капусняк під кришкою на 10 хвилин. Подавати гарячим із подрібненою петрушкою.
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