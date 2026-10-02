Полтавський капусняк із двома видами капусти: наваристий домашній суп

Полтавський капусняк. Фото: smachnenke.com.ua

Такий капусняк готують на курячому бульйоні, додаючи одразу два види капусти та пшоно. Суп виходить густим, ситним і чудово підходить для сімейного обіду. Традиційна українська страва, яка чудово зігріває в прохолодні дні.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

курячі стегна — 4 шт.;

вода — 2,5 л;

картопля — 400 г;

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

томатна паста — 1 ст. л.;

томатний сік або протерті помідори — 250 мл;

свіжа капуста — 200 г;

квашена капуста — 200 г;

пшоно — 80 г;

часник — 3 зубчики;

насіння кропу — 1 ч. л.;

лавровий лист — 2 шт.;

запашний перець — 6 горошин;

олія — для смаження;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

цукор — дрібка;

петрушка — до смаку.

Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Залити курячі стегна водою, довести до кипіння, зняти піну та варити близько 30 хвилин. М’ясо вийняти, відокремити від кісток. У бульйон додати нарізану картоплю та варити 15 хвилин. Для засмажки обсмажити цибулю, додати моркву, томатну пасту, томатний сік, цукор, перець і насіння кропу. Тушкувати 5–7 хвилин, наприкінці додати подрібнений часник. Свіжу та квашену капусту нашаткувати й додати до бульйону. Пшоно промити, обдати окропом і також покласти в каструлю. Варити 15–20 хвилин до готовності. Картоплю вийняти, злегка розім’яти та повернути в суп. Додати засмажку й куряче м’ясо, покласти лавровий лист і запашний перець. Посолити з урахуванням солоності квашеної капусти та варити ще 5–7 хвилин. Вимкнути вогонь і залишити капусняк під кришкою на 10 хвилин. Подавати гарячим із подрібненою петрушкою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла.

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.

Читайте також:

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.