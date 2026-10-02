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Головна Смак Полтавський капусняк за рецептом наших бабусь: смачніший за борщ

Полтавський капусняк за рецептом наших бабусь: смачніший за борщ

Ua ru
2 жовтня 2026 15:04
Полтавський капусняк із двома видами капусти: наваристий домашній суп
Полтавський капусняк. Фото: smachnenke.com.ua

Такий капусняк готують на курячому бульйоні, додаючи одразу два види капусти та пшоно. Суп виходить густим, ситним і чудово підходить для сімейного обіду. Традиційна українська страва, яка чудово зігріває в прохолодні дні. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • курячі стегна — 4 шт.;
  • вода — 2,5 л;
  • картопля — 400 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • томатний сік або протерті помідори — 250 мл;
  • свіжа капуста — 200 г;
  • квашена капуста — 200 г;
  • пшоно — 80 г;
  • часник — 3 зубчики;
  • насіння кропу — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • запашний перець — 6 горошин;
  • олія — для смаження;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • цукор — дрібка;
  • петрушка — до смаку.
рецепт капустняка з квашеною капустою
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Залити курячі стегна водою, довести до кипіння, зняти піну та варити близько 30 хвилин.
  2. М’ясо вийняти, відокремити від кісток. У бульйон додати нарізану картоплю та варити 15 хвилин.
  3. Для засмажки обсмажити цибулю, додати моркву, томатну пасту, томатний сік, цукор, перець і насіння кропу.
  4. Тушкувати 5–7 хвилин, наприкінці додати подрібнений часник.
  5. Свіжу та квашену капусту нашаткувати й додати до бульйону.
  6. Пшоно промити, обдати окропом і також покласти в каструлю. Варити 15–20 хвилин до готовності.
  7. Картоплю вийняти, злегка розім’яти та повернути в суп.
  8. Додати засмажку й куряче м’ясо, покласти лавровий лист і запашний перець.
  9. Посолити з урахуванням солоності квашеної капусти та варити ще 5–7 хвилин.
  10. Вимкнути вогонь і залишити капусняк під кришкою на 10 хвилин. Подавати гарячим із подрібненою петрушкою.

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рецепт суп квашена капуста капусняк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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