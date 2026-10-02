Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Полтавский капустник по рецепту наших бабушек: вкуснее борща

Полтавский капустник по рецепту наших бабушек: вкуснее борща

Ua ru
2 октября 2026 15:04
Полтавский капустный суп с двумя видами капусты: наваристый домашний суп
Полтавский капустник. Фото: smachnenke.com.ua

Такой капустник готовят на курином бульоне, добавляя сразу два вида капусты и пшено. Суп получается густым, сытным и прекрасно подходит для семейного обеда. Традиционное украинское блюдо, которое отлично согревает в прохладные дни.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • куриные окорочка — 4 шт.;
  • вода — 2,5 л;
  • картофель — 400 г;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • томатный сок или протертые помидоры — 250 мл;
  • свежая капуста — 200 г;
  • квашеная капуста — 200 г;
  • пшено — 80 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • семена укропа — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • душистый перец — 6 горошин;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • сахар — щепотка;
  • петрушка — по вкусу.
рецепт капустняка з квашеною капустою
Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Залить куриные окорочка водой, довести до кипения, снять пену и варить около 30 минут.
  2. Мясо вынуть, отделить от костей. В бульон добавить нарезанный картофель и варить 15 минут.
  3. Для зажарки обжарить лук, добавить морковь, томатную пасту, томатный сок, сахар, перец и семена укропа.
  4. Тушить 5–7 минут, в конце добавить измельченный чеснок.
  5. Свежую и квашеную капусту нашинковать и добавить в бульон.
  6. Пшено промыть, обдать кипятком и также положить в кастрюлю. Варить 15–20 минут до готовности.
  7. Картофель вынуть, слегка размять и вернуть в суп.
  8. Добавить зажарку и куриное мясо, положить лавровый лист и душистый перец.
  9. Посолить с учетом солености квашеной капусты и варить еще 5–7 минут.
  10. Выключить огонь и оставить капустник под крышкой на 10 минут. Подавать горячим с измельчённой петрушкой.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Читайте также:

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

рецепт суп квашенная капуста капустняк
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации