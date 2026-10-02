Полтавский капустный суп с двумя видами капусты: наваристый домашний суп

Полтавский капустник. Фото: smachnenke.com.ua

Такой капустник готовят на курином бульоне, добавляя сразу два вида капусты и пшено. Суп получается густым, сытным и прекрасно подходит для семейного обеда. Традиционное украинское блюдо, которое отлично согревает в прохладные дни.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

куриные окорочка — 4 шт.;

вода — 2,5 л;

картофель — 400 г;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

томатный сок или протертые помидоры — 250 мл;

свежая капуста — 200 г;

квашеная капуста — 200 г;

пшено — 80 г;

чеснок — 3 зубчика;

семена укропа — 1 ч. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

душистый перец — 6 горошин;

растительное масло — для жарки;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сахар — щепотка;

петрушка — по вкусу.

Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Залить куриные окорочка водой, довести до кипения, снять пену и варить около 30 минут. Мясо вынуть, отделить от костей. В бульон добавить нарезанный картофель и варить 15 минут. Для зажарки обжарить лук, добавить морковь, томатную пасту, томатный сок, сахар, перец и семена укропа. Тушить 5–7 минут, в конце добавить измельченный чеснок. Свежую и квашеную капусту нашинковать и добавить в бульон. Пшено промыть, обдать кипятком и также положить в кастрюлю. Варить 15–20 минут до готовности. Картофель вынуть, слегка размять и вернуть в суп. Добавить зажарку и куриное мясо, положить лавровый лист и душистый перец. Посолить с учетом солености квашеной капусты и варить еще 5–7 минут. Выключить огонь и оставить капустник под крышкой на 10 минут. Подавать горячим с измельчённой петрушкой.

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