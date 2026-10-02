Полтавский капустный суп с двумя видами капусты: наваристый домашний суп

Полтавский капустник по рецепту наших бабушек: вкуснее борща
Ua ru
2 октября 2026 15:04
Полтавский капустник. Фото: smachnenke.com.ua
Такой капустник готовят на курином бульоне, добавляя сразу два вида капусты и пшено. Суп получается густым, сытным и прекрасно подходит для семейного обеда. Традиционное украинское блюдо, которое отлично согревает в прохладные дни.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- куриные окорочка — 4 шт.;
- вода — 2,5 л;
- картофель — 400 г;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- томатный сок или протертые помидоры — 250 мл;
- свежая капуста — 200 г;
- квашеная капуста — 200 г;
- пшено — 80 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- семена укропа — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- душистый перец — 6 горошин;
- растительное масло — для жарки;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- сахар — щепотка;
- петрушка — по вкусу.
Способ приготовления
- Залить куриные окорочка водой, довести до кипения, снять пену и варить около 30 минут.
- Мясо вынуть, отделить от костей. В бульон добавить нарезанный картофель и варить 15 минут.
- Для зажарки обжарить лук, добавить морковь, томатную пасту, томатный сок, сахар, перец и семена укропа.
- Тушить 5–7 минут, в конце добавить измельченный чеснок.
- Свежую и квашеную капусту нашинковать и добавить в бульон.
- Пшено промыть, обдать кипятком и также положить в кастрюлю. Варить 15–20 минут до готовности.
- Картофель вынуть, слегка размять и вернуть в суп.
- Добавить зажарку и куриное мясо, положить лавровый лист и душистый перец.
- Посолить с учетом солености квашеной капусты и варить еще 5–7 минут.
- Выключить огонь и оставить капустник под крышкой на 10 минут. Подавать горячим с измельчённой петрушкой.
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