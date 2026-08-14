Помідори "Цариця" на зиму: рецепт, який просять усі гості

Мариновані помідори з часником на зиму. Фото: mamadoma.top

Юлія Щербак Редактор

Мариновані помідори "Цариця" виходять пружними, ароматними та з приємною пікантністю. Хрін, часник, кріп і спеції надають консервації насиченого смаку, а прості пропорції маринаду легко запам'ятати. Така заготовка стане зіркою, і повсякденного столу, і святкового. А гості проситимуть рецепт.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — скільки поміститься;

парасольки кропу;

листя хрону;

часник — по 1 зубчику на банку;

запашний перець — по 2 горошини на банку;

чорний перець — по 10 горошин на банку.

Для маринаду на 1 л води:

сіль — 1 ст. л. з гіркою;

цукор — 4 ст. л.;

оцет 9% — 4 ст. л.

Мариновані помідори з часником на зиму. Фото: Gospodynka

Спосіб приготування

Банки ретельно вимити та простерилізувати, кришки окремо прокип'ятити протягом 10-15 хвилин. Помідори промити й обсушити. Для консервації краще вибирати стиглі, але щільні плоди без тріщин і пошкоджень. На дно кожної банки покласти кріп, листя хрону, зубчик часнику, запашний і чорний перець. Щільно наповнити банки помідорами. За бажанням зверху можна додати ще трохи кропу або хрону. Залити помідори крутим окропом до самого верху, накрити кришками та залишити на 15 хвилин. Воду злити в каструлю та виміряти її кількість. На кожен літр додати 1 ст. л. солі з гіркою та 4 ст. л. цукру. Довести маринад до кипіння, додати 4 ст. л. 9% оцту на кожен літр та перемішати. Одразу залити помідори гарячим маринадом до самого верху та герметично закрити банки. Залишити банки до повного охолодження.

Помідори "Цариця" виходять ароматними, пружними й пікантними та чудово доповнюють картоплю, м'ясні страви й домашні зимові вечері.

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