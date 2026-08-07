Помідори в желе на зиму "Особливі": з’їдаються по 2 банки за раз
7 серпня 2026 14:44
Помідори в желе. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт варто спробувати тим, хто любить незвичайні домашні заготовки. Помідори виходять пікантними, ароматними та дуже апетитними, а желейний маринад додає закусці особливої текстури.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — скільки поміститься;
- цибуля — 1 невелика на літрову банку;
- часник — 2–3 зубчики;
- насіння гірчиці — 1 ч. л.;
- чорний перець — 3–4 горошини;
- духмяний перець — 2–3 горошини.
Для маринаду:
- вода — 1,5 л.;
- желатин — 45 г;
- цукор — 9 ст. л.;
- сіль — 1,5 ст. л.;
- оцет 9% — 70 мл.
Спосіб приготування
- Помідори нарізати кружальцями, цибулю — півкільцями, а часник — пластинками.
- На дно літрових банок викласти цибулю, часник, гірчицю та перець.
- Заповнити банки помідорами, чергуючи їх із цибулею та спеціями.
- Желатин замочити в частині холодної води. Решту води закип'ятити із сіллю та цукром, трохи охолодити й додати набухлий желатин. Перемішати до повного розчинення та влити оцет.
- Залити помідори маринадом, накрити кришками й охолодити. Потім поставити в холодильник на 8–12 годин.
- Зберігати закуску потрібно в холодильнику та вжити протягом 5–7 днів.
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