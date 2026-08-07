Помідори в желе на зиму "Особливі": з’їдаються по 2 банки за раз

Помідори в желе. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Цей рецепт варто спробувати тим, хто любить незвичайні домашні заготовки. Помідори виходять пікантними, ароматними та дуже апетитними, а желейний маринад додає закусці особливої текстури.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — скільки поміститься;

цибуля — 1 невелика на літрову банку;

часник — 2–3 зубчики;

насіння гірчиці — 1 ч. л.;

чорний перець — 3–4 горошини;

духмяний перець — 2–3 горошини.

Для маринаду:

вода — 1,5 л.;

желатин — 45 г;

цукор — 9 ст. л.;

сіль — 1,5 ст. л.;

оцет 9% — 70 мл.

Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори нарізати кружальцями, цибулю — півкільцями, а часник — пластинками. На дно літрових банок викласти цибулю, часник, гірчицю та перець. Заповнити банки помідорами, чергуючи їх із цибулею та спеціями. Желатин замочити в частині холодної води. Решту води закип'ятити із сіллю та цукром, трохи охолодити й додати набухлий желатин. Перемішати до повного розчинення та влити оцет. Залити помідори маринадом, накрити кришками й охолодити. Потім поставити в холодильник на 8–12 годин. Зберігати закуску потрібно в холодильнику та вжити протягом 5–7 днів.

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